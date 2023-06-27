香奈兒N°5珠寶新成員！滴滴香水組成流蘇耳環絕美首選

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）情迷於能帶給她幸運的符碼，而「5」正是她所鍾愛的幸運數字。數字「5」不僅呼應香奈兒女士位於黃道第五宮的星座獅子座，她童年於奧巴辛修道院成長時，每天早晨穿越修道院長廊都會看見地板上由鵝卵石鋪排而成的五芒星辰圖騰；數字「5」是香奈兒女士最喜愛的日子，也是她發表高級訂製服系列的時間；也因而在1921年嘉柏麗香奈兒與前沙皇御用調香師恩尼斯鮑（Ernest Beaux）共同創造第一款香水時，以史無前例地以「N°5」為之命名。

在歡慶N°5香水誕生100週年之際，香奈兒高級珠寶創意工作室以私密符碼為靈感，呈獻全新N°5高級珠寶系列，將香奈兒永恆香氛的象徵與幸運數字「5」轉化為貼身陪伴。今年，這系列高級珠寶迎來7款全新的作品，以香奈兒獨門的18K BEIGE米色與白金搭配鑽石，創作出能自由混搭、當代又獨具辨識度的N°5系列珠寶。

ETERNAL N°5子系列共推出4款全新的精緻珠寶。一款18K BEIGE米色金鑲鑽的戒指延伸自既有的設計，而全新戒環更為細窄的ETERNAL N°5戒指推出18K BEIGE米色金及白金兩種選擇，數字「5」鑽石鑲嵌凸顯中央包鑲主鑽，經倒角處理的弧形戒環宛如緞帶結構，配戴舒適。全新 ETERNAL N°5可轉換式耳環，則體現品牌創意美學與自由穿搭的核心價值，鋪鑲鑽石的數字「5」採鏤空結構襯托中央主鑽，數字頂端細節設計如緞帶，水滴形流蘇綴飾以鉸接相連，末端水滴形鑽石經全面鋪鑲，猶如從耳際下方滴滴落下的N°5香水。取下耳墜搭扣後，可以數字「5」形式單獨作為耳釘配戴。