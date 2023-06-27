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第一屆500碗／「美味堂」人氣油雞系列獲頒「全聯在家好食獎」　輕鬆享用好滋味

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全聯福利中心「美味堂－人氣油雞系列」獲頒第一屆「500碗2023」特別獎「全聯在家好食獎」，由聯合報系總管理處營運長孫志華（圖右）頒獎。圖／500輯攝影團隊提供
全聯福利中心「美味堂－人氣油雞系列」獲頒第一屆「500碗2023」特別獎「全聯在家好食獎」，由聯合報系總管理處營運長孫志華（圖右）頒獎。圖／500輯攝影團隊提供

第一份在地觀點的全台小吃新指南「500碗」，今天（6月27日）舉辦第一屆頒獎典禮並公布完整得獎名單，現場也頒發特別獎「全聯在家好食獎」，給予全聯福利中心「美味堂－人氣油雞系列」，由聯合報系總管理處營運長孫志華頒獎。

除了大街小巷的美味小吃，能夠輕鬆在家享受在地美食更是許多饕客的心願，「500碗」本次頒發特別獎「全聯在家好食獎」，因全聯推出調理熟食自有品牌「美味堂」至今熱銷長達近6年，透過快速方便又安心美味的多款料理，讓消費者只要在家簡單加熱，就能品嘗到人氣手路菜。

其中夏季熱門品項除了開胃涼拌菜、滷味之外，最受歡迎的就屬「人氣油雞系列」，選用經產銷履歷認證之嚴選上等紅羽土雞製作而成的去骨油雞腿、油雞胸、油雞翅等，使用傳統工法製作，皮脆多汁、肉質飽滿、Q彈有勁，淋上附贈的純手工製造蔥油包風味十足。而去骨醉雞腿則以中藥材搭配酒料醃漬入味，酒香與雞腿完美結合得恰到好處。

「美味堂」人氣油雞系列不僅可單吃，還可自行搭配各式蔬菜配料，在家就能輕鬆自製鹹水雞，臉書上更時常有網友分享如何透過此款單品創造各種二創美味料理。

全聯福利中心「美味堂－人氣油雞系列」獲頒第一屆「500碗2023」特別獎「全聯在家好食獎」，由聯合報系總管理處營運長孫志華（圖右）頒獎。圖／500輯攝影團隊提供
全聯福利中心「美味堂－人氣油雞系列」獲頒第一屆「500碗2023」特別獎「全聯在家好食獎」，由聯合報系總管理處營運長孫志華（圖右）頒獎。圖／500輯攝影團隊提供
第一屆「500碗2023」頒發特別獎「全聯在家好食獎」，給予全聯福利中心「美味堂－人氣油雞系列」。圖／全聯提供
第一屆「500碗2023」頒發特別獎「全聯在家好食獎」，給予全聯福利中心「美味堂－人氣油雞系列」。圖／全聯提供

第一屆【500碗2023】特別報導

【500碗2023】：官網

【500碗2023】：完整得獎名單

【500碗2023】：50個評審的小吃記憶

第一屆500碗THE 500 BOWLS AWARD 2023

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜Asahi Super Dry 朝日啤酒

指定用車｜SUZUKI 台鈴工業

協力夥伴｜全聯福利中心、元太科技

金融夥伴｜永豐銀行

贊助夥伴｜丸莊醬油、台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雞腿 小吃 產銷履歷

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