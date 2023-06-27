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第一屆500碗／「美味堂」人氣油雞系列獲頒「全聯在家好食獎」 輕鬆享用好滋味
第一份在地觀點的全台小吃新指南「500碗」，今天（6月27日）舉辦第一屆頒獎典禮並公布完整得獎名單，現場也頒發特別獎「全聯在家好食獎」，給予全聯福利中心「美味堂－人氣油雞系列」，由聯合報系總管理處營運長孫志華頒獎。
除了大街小巷的美味小吃，能夠輕鬆在家享受在地美食更是許多饕客的心願，「500碗」本次頒發特別獎「全聯在家好食獎」，因全聯推出調理熟食自有品牌「美味堂」至今熱銷長達近6年，透過快速方便又安心美味的多款料理，讓消費者只要在家簡單加熱，就能品嘗到人氣手路菜。
其中夏季熱門品項除了開胃涼拌菜、滷味之外，最受歡迎的就屬「人氣油雞系列」，選用經產銷履歷認證之嚴選上等紅羽土雞製作而成的去骨油雞腿、油雞胸、油雞翅等，使用傳統工法製作，皮脆多汁、肉質飽滿、Q彈有勁，淋上附贈的純手工製造蔥油包風味十足。而去骨醉雞腿則以中藥材搭配酒料醃漬入味，酒香與雞腿完美結合得恰到好處。
「美味堂」人氣油雞系列不僅可單吃，還可自行搭配各式蔬菜配料，在家就能輕鬆自製鹹水雞，臉書上更時常有網友分享如何透過此款單品創造各種二創美味料理。
第一屆【500碗2023】特別報導
第一屆500碗THE 500 BOWLS AWARD 2023
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜Uber Eats
指定用酒｜Asahi Super Dry 朝日啤酒
指定用車｜SUZUKI 台鈴工業
協力夥伴｜全聯福利中心、元太科技
金融夥伴｜永豐銀行
贊助夥伴｜丸莊醬油、台北晶華酒店
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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