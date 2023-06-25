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車銀優賞DIOR總監5週年大秀 菲董捧場KENZO合影Vernon

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌好友車銀優出席Dior 2024春夏男裝秀。圖／Dior提供
Dior品牌好友車銀優出席Dior 2024春夏男裝秀。圖／Dior提供

6月23日的巴黎男裝周，焦點為由Kim Jones擔任藝術總監滿5週年的Dior男裝大秀，包括新任品牌大使陳立波（Nattawin Wattanagitiphat）、張澤毅（Phakphum Romsaithong，簡稱Mile）、品牌好友車銀優等人都現身看秀。當天晚上則由Nigo掌理的Kenzo於塞納河上的德比利行人橋（Passerelle Debilly）舉辦的戶外男女裝混合大秀壓軸，依傍著巴黎知名景點埃菲爾鐵塔，除了有新任品牌大使崔瀚率（Vernon）搶鏡，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝總監菲董（Pharrell Williams）也來捧場好友Nigo，身穿最新KENZO柔道啟發的丹寧套裝，手拎最新黃色LV Speedy包，兩面都討好。

KENZO品牌大使崔瀚率（Vernon）及LV男裝總監Pharrell Williams出席KENZO 2024春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
KENZO品牌大使崔瀚率（Vernon）及LV男裝總監Pharrell Williams出席KENZO 2024春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供

「Dior以高級訂製服起家立業... 我們從女裝繼承珍貴文化並應用於男裝。本系列首度以融合精神向歷任創意總監和各個時代的影響致敬，並注入當代元素。我利用特殊紋理與工藝，搭配Dior的知名符碼，特別是籐格紋，串起這些元素貫穿全系列。」Kim Jones這場五週年大秀彷彿是歷任總監的特色組合：從Yves Saint Laurent的經典輪廓到Gianfranco Ferré的刺繡、從迪奧先生的蛋面切割寶石到Marc Bohan對服飾特殊紋理質地的要求。Kim Jones融入英式裁縫西裝、九分寬褲與垂墜感的夏季布料，拼貼出當代Dior男子的全新輪廓。

Dior發表2024夏季男裝。圖／Dior提供
Dior發表2024夏季男裝。圖／Dior提供

鞋款靈感則來自1995年的Lady Dior包款，厚底樂福鞋和拖鞋裝飾全新圓形標誌，讓人聯想到New Wave時期下的縐紗設計，手拿包款從流行的螢光色馬鞍包到干邑色籐格紋劍橋包，實用的花呢帆布背包和皮革rolled sandwich包，兼具奢華與簡約。 Dior製帽先驅Stephen Jones將New Wav毛帽重新演繹為自由無邊便帽（Liberty Cap），並以中國唐代傳承而來的「絨花」取代原本的帽章、緞帶花結等細節。

Dior發表2024夏季男裝。圖／Dior提供
Dior發表2024夏季男裝。圖／Dior提供

和好友菲董同樣選擇塞納河大橋為伸展台的Nigo，本季以1970年代後期流行於日本的City Pop音樂風格為發想，突顯出KENZO過去的作品靈感在當代的重要性，也連結起高田賢三（Kenzo Takada）的傳統遺產與Nigo的當代視野、反映服裝上的東西方創新融合：柔道上衣被重新詮釋為工裝夾克，日式傳統紋樣青海波圖案（seigaiha）以靛藍色呈現。這次舉足輕重的大秀配樂由Nigo的朋友和合作伙伴Cornelius創作。KENZO Rose以超寫實風格重新演繹，此外，Nigo的多年好友、日本藝術家Verdy則以獨特的書寫風格重新詮釋了KENZO的標誌，這次大量以標語和印花等不同形式出現在服裝和配飾上。

Dior品牌好友朴所羅門（Lomon）出席Dior 2024春夏男裝秀。圖／Dior提供
Dior品牌好友朴所羅門（Lomon）出席Dior 2024春夏男裝秀。圖／Dior提供
KENZO 2024春夏系列中，日式傳統紋樣青海波印花是源於古老的地圖圖案，在日語中亦為「藍色海洋和波浪」，以靛藍色丹寧和複雜拼布技法呈現。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列中，日式傳統紋樣青海波印花是源於古老的地圖圖案，在日語中亦為「藍色海洋和波浪」，以靛藍色丹寧和複雜拼布技法呈現。圖／惇聚國際提供
藝術家Kaws（Brian Donnelly）出席KENZO 2024春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
藝術家Kaws（Brian Donnelly）出席KENZO 2024春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列中，柔道風格的sashiko外套裝飾了日本藝術家Verdy創作的KENZO標誌。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列中，柔道風格的sashiko外套裝飾了日本藝術家Verdy創作的KENZO標誌。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列設計中參考了高田賢三先生早期的草圖，筆觸般的陰影圖案、菱形圖案切割、粉筆畫過般的格紋提花和人字形的斜紋提花圖案。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列設計中參考了高田賢三先生早期的草圖，筆觸般的陰影圖案、菱形圖案切割、粉筆畫過般的格紋提花和人字形的斜紋提花圖案。圖／惇聚國際提供
九分褲長的西裝，配上寬底樂福鞋、籐格紋針織衫，為本季Dior男裝開秀點題。圖／Dior提供
九分褲長的西裝，配上寬底樂福鞋、籐格紋針織衫，為本季Dior男裝開秀點題。圖／Dior提供
Dior品牌大使陳立波（Apo Nattawin）出席Dior 2024春夏男裝秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使陳立波（Apo Nattawin）出席Dior 2024春夏男裝秀。圖／Dior提供
KENZO 2024春夏系列由日本藝術家Verdy創作的草寫KENZO標誌，在多種色彩組合中呈現。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列由日本藝術家Verdy創作的草寫KENZO標誌，在多種色彩組合中呈現。圖／惇聚國際提供
Kim Jones將Yves Saint Laurent剪裁輪廓精髓化爲2024夏季的男裝骨幹，將男女兩性特質並存於Dior男裝中。圖／Dior提供
Kim Jones將Yves Saint Laurent剪裁輪廓精髓化爲2024夏季的男裝骨幹，將男女兩性特質並存於Dior男裝中。圖／Dior提供
KENZO 2024春夏系列到軍事保暖靴啟發打造的性能靴KENZO Mukluk。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列到軍事保暖靴啟發打造的性能靴KENZO Mukluk。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列由日本藝術家Verdy創作的KENZO標誌以草寫的排版形式重新詮釋了品牌的標誌，在多種色彩組合中呈現。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列由日本藝術家Verdy創作的KENZO標誌以草寫的排版形式重新詮釋了品牌的標誌，在多種色彩組合中呈現。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列女裝，以超輕盈的及踝長裙和開襟洋裝構成的分層造型，並以以粉嫩色系與雷射玫瑰印花的圖案形成對比。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列女裝，以超輕盈的及踝長裙和開襟洋裝構成的分層造型，並以以粉嫩色系與雷射玫瑰印花的圖案形成對比。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列中Nigo將迷彩圖案與花卉結合，創造出 Flower Camo，並將其刺繡在丹寧襯衫上，呼應高田賢三先生的手繪花卉。圖／惇聚國際提供
KENZO 2024春夏系列中Nigo將迷彩圖案與花卉結合，創造出 Flower Camo，並將其刺繡在丹寧襯衫上，呼應高田賢三先生的手繪花卉。圖／惇聚國際提供
蛋面切割寶石裝飾源自Dior品牌創辦人的設計特色。圖／Dior提供
蛋面切割寶石裝飾源自Dior品牌創辦人的設計特色。圖／Dior提供
Dior本季以螢光色的polo衫與夏季布料的西裝賦予整體休閒氣息，大量的寶石刺繡裝飾增添華麗感。圖／Dior提供
Dior本季以螢光色的polo衫與夏季布料的西裝賦予整體休閒氣息，大量的寶石刺繡裝飾增添華麗感。圖／Dior提供
KENZO 24春夏男裝以成套的外套、上衣和長褲搭配，傳達高田賢三先生過去作品中的淡雅 氣息，並融入Nigo手筆的7分褲長的丹寧工作褲輪廓。圖／惇聚國際提供
KENZO 24春夏男裝以成套的外套、上衣和長褲搭配，傳達高田賢三先生過去作品中的淡雅 氣息，並融入Nigo手筆的7分褲長的丹寧工作褲輪廓。圖／惇聚國際提供
Dior品牌大使張澤毅（Mile Phakphum）出席Dior 2024春夏男裝秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使張澤毅（Mile Phakphum）出席Dior 2024春夏男裝秀。圖／Dior提供
Dior製帽先驅Stephen Jones將New Wav毛帽重新演繹為自由無邊便帽，並以「絨花」取代原本的帽章、緞帶花結等細節。圖／Dior提供
Dior製帽先驅Stephen Jones將New Wav毛帽重新演繹為自由無邊便帽，並以「絨花」取代原本的帽章、緞帶花結等細節。圖／Dior提供
受到柔道服啟發綁帶細節出現在KENZO 2024春夏的男女裝中。圖／惇聚國際提供
受到柔道服啟發綁帶細節出現在KENZO 2024春夏的男女裝中。圖／惇聚國際提供
放大與縮小不同比例的籐格紋貫穿本季Dior男裝。圖／Dior提供
放大與縮小不同比例的籐格紋貫穿本季Dior男裝。圖／Dior提供
七分長度的工作褲是KENZO 24春夏男裝的重點。圖／惇聚國際提供
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Dior 總監 品牌 車銀優

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