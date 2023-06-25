車銀優賞DIOR總監5週年大秀 菲董捧場KENZO合影Vernon

6月23日的巴黎男裝周，焦點為由Kim Jones擔任藝術總監滿5週年的Dior男裝大秀，包括新任品牌大使陳立波（Nattawin Wattanagitiphat）、張澤毅（Phakphum Romsaithong，簡稱Mile）、品牌好友車銀優等人都現身看秀。當天晚上則由Nigo掌理的Kenzo於塞納河上的德比利行人橋（Passerelle Debilly）舉辦的戶外男女裝混合大秀壓軸，依傍著巴黎知名景點埃菲爾鐵塔，除了有新任品牌大使崔瀚率（Vernon）搶鏡，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝總監菲董（Pharrell Williams）也來捧場好友Nigo，身穿最新KENZO柔道啟發的丹寧套裝，手拎最新黃色LV Speedy包，兩面都討好。

KENZO品牌大使崔瀚率（Vernon）及LV男裝總監Pharrell Williams出席KENZO 2024春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供

「Dior以高級訂製服起家立業... 我們從女裝繼承珍貴文化並應用於男裝。本系列首度以融合精神向歷任創意總監和各個時代的影響致敬，並注入當代元素。我利用特殊紋理與工藝，搭配Dior的知名符碼，特別是籐格紋，串起這些元素貫穿全系列。」Kim Jones這場五週年大秀彷彿是歷任總監的特色組合：從Yves Saint Laurent的經典輪廓到Gianfranco Ferré的刺繡、從迪奧先生的蛋面切割寶石到Marc Bohan對服飾特殊紋理質地的要求。Kim Jones融入英式裁縫西裝、九分寬褲與垂墜感的夏季布料，拼貼出當代Dior男子的全新輪廓。

Dior發表2024夏季男裝。圖／Dior提供

鞋款靈感則來自1995年的Lady Dior包款，厚底樂福鞋和拖鞋裝飾全新圓形標誌，讓人聯想到New Wave時期下的縐紗設計，手拿包款從流行的螢光色馬鞍包到干邑色籐格紋劍橋包，實用的花呢帆布背包和皮革rolled sandwich包，兼具奢華與簡約。 Dior製帽先驅Stephen Jones將New Wav毛帽重新演繹為自由無邊便帽（Liberty Cap），並以中國唐代傳承而來的「絨花」取代原本的帽章、緞帶花結等細節。

Dior發表2024夏季男裝。圖／Dior提供