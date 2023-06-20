必勝客「1大＋2小比薩」618元！「起司納豆比薩」登場

端午連假即將到來，「必勝客」推出限時優惠方案，「1個大比薩＋2個小比薩」組合價618元，最高現省1,278元，另外還有小比薩單點168元。同時必勝客也推出期間限定「雙濃起司納豆比薩」，原價359元，優惠價259元。

必勝客本次推出的端午優惠中，「1個大比薩＋2個小比薩」組合價618元，大比薩口味包括燻雞絲蘑菇、夏威夷、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇等4種選擇；小比薩還額外增添日式味噌鮭魚燒比薩、財圓滾滾金甘蝦比薩，共計6種選擇。優惠僅限PK APP訂購，外帶外送均可適用，6月26日為止。

必勝客也針對小比薩推出單點168元的限時優惠，共有熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏等4種口味，外帶外送均可適用，同樣限PK APP訂購，6月26日為止。另外在6月30日前，還有「外帶買小送小」的優惠。