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台北韓式餐廳推薦「輪流請客」多人聚餐好去處 手拉生啤酒加購喝到飽
夏日的腳步漸近，畢業季、謝師宴的季節也將到來，歡聚一別感謝這些年的努力吧。無論是為了慶祝畢業、感謝老師，還是希望和同事們放鬆身心、部門聚餐，跟在潮流上的韓國餐廳“輪流請客”都將成為您的最佳選擇。
夏季啤酒節為第一檔季節限定活動，為多人聚餐提供了完美氛圍感滿分的場所。無論是家人、朋友、同事，寬敞的用餐區能夠容納各種大小團體。在愉快的氛圍中共享道地韓式美味佳餚，一同度過難忘的時光。
因此將提供獨家超值優惠，到店消費滿$350低消，平日$199/人、假日$299/人，就能無限暢飲手拉淡麗生啤。除此之外，精緻、道地韓國菜餚，味蕾享受無盡美味。
另外還有多人套餐可選擇，根據人數、口味喜好做選擇。無論輕鬆的下班聚餐還是歡樂的謝師宴派對活動，都能提供最適合的餐點搭配，讓大家們享受美食的同時，共創美好回憶！
夏季啤酒節、各種慶祝活動，讓不僅是慶祝還是感謝，都能是與摯友、同事們一同放鬆的好時機。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歡迎來電預約
▸【內湖店電話】：(02)8751-8791
▸【新店二號店電話】：(02)8667-2226
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