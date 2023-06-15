CHANEL頂級珠寶《TWEED DE CHANEL》第二篇章：關於經典符碼「斜紋軟呢」的設計語彙

香奈兒（CHANEL）上週於英國倫敦發表了《TWEED DE CHANEL》頂級珠寶系列的第二篇章，由香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau續寫2020年時以品牌經典布料為主題的第一篇章頂級珠寶創作。聯合報專訪了全球高級珠寶暨腕表行銷與傳媒總監Marianne Etchebarne，從她的角度解說這兩次的同一主題設計上有何差異？從羊毛布料轉譯成珠寶，挑戰是什麼？如果香奈兒女士在世，她會怎樣穿戴這系列珠寶？

●跨越性別、國界 香奈兒的經典織品

「我們所有作品的起源，都是嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel），」Marianne Etchebarne解說，將近一世紀之前，嘉柏麗香奈兒與西敏公爵 (Duke of Westminster) 相戀期間，發現了蘇格蘭男士戶外活動時穿著的服飾，由輕柔保暖的斜紋軟呢製作而成，為之深深著迷，「因為斜紋軟呢非常活潑，以上千萬隻毛線編織而成，雖然是平面編織的布料，但由於毛線中都有空洞，所以穿起斜紋軟呢外套時感覺非常輕盈；事實上，布料會貼合身體延展。擁有源源不絕創作能量的嘉柏麗香奈兒，就採用這種男裝布料製作衣服給自己，甚至早在1920年代，她就在在巴黎擁有自己專屬的斜紋軟呢工坊了！」

這也是為何這次選擇於倫敦發表，而非傳統高級珠寶的根據地巴黎。不論是去年的1932系列、前年的N°5香水、獅子，甚至兩度以1932為主題的頂級珠寶作品，也都在持續探索香奈兒女士的生平故事與經典設計，「我想我們是全世界唯一的品牌，能善用不同領域經典符碼，不論是香水或是時裝的斜紋軟呢布料，為既有的經典語彙灌注更豐富的創意養分，並透過最極致的奢華語彙來提升這個經典符碼 — 也就是頂級珠寶。」Marianne說。

●四年內二訪斜紋軟呢 從金屬編織到寶石編織

然而要將斜紋軟呢的柔韌、輕盈、份量感，轉譯成珠寶，以堅硬的K金、鑽石製作，就已經存在著先決的挑戰。因為在2020發表的第一篇章適逢疫情期間，少有人有機會親自體驗如今已經納入品牌典藏的集大成之作Tweed Couture項鍊，Marianne說，其實工坊花了很長的時數在視覺上呈現出毛線上下穿梭交疊編織的效果，但又沒有真正交疊的厚重。

這次在倫敦發表《TWEED DE CHANEL》第二篇章的同時，也展出了第一篇章，讓參觀者可以很明確感受到兩個系列在設計和工藝手法上的差異。Marianne認為這可以從三方面來留意鑑賞，「首先，斜紋軟呢的效果是透過寶石鑲嵌創造出來的；也因此在搜羅特定寶石上增加的難度也增加了。第二就是以這款布料來襯托一個經典符碼主題，這次可分為獅子、星星、太陽、山茶花、緞帶等5大主題。」

「這些珠寶斜紋軟呢，都依照不同的主題採用了不同的編織方式，這也就是第三個鑑賞重點。例如緞帶主題，希望呈現的空氣感的斜紋軟呢，因此這系列的斜紋軟呢都是鏤空的，並以珍珠鑽石等高級訂製服風格的白色寶石編織成，中間點綴活潑的緞帶小圈；山茶花主題的斜紋軟呢，則是以對比的手法編織而成，在色彩上則選用了最柔美女性化的粉紅色；獅子主題的色彩則融合了黃色、橙色、紅色，而象徵力量的獅子圖騰則是以威嚴的氣勢坐鎮珠寶的正中央；太陽主題的斜紋軟呢，因為希望能呈現太陽光線射出來的感覺，因此我們的斜紋軟呢編織得較為閃亮通透，搭配綠柱石、白水晶等通透寶石；星星主題的斜紋軟呢則編織得較為緊密，幾乎沒有孔洞，搭配強烈的色彩如縞瑪瑙、藍寶石、青金石等，中間點綴黃色剛玉打造的星星。」

●專為女性構思的秘密細節 香奈兒女士也會愛上

正如Marianne所言，因為有了明確的設計想法，所以搜羅符合特定規格的寶石是一大挑戰，例如Tweed Royal項鍊上的紅寶石就花了一年半才找齊。找到想要的寶石之後，還有的需要重新切割成特定形狀，例如太陽主題的綠柱石本身線條就要散發光芒感。可轉換式的設計也增加了結構上的難度，因為希望能符合香奈兒女士獨立自主的精神，拆組的結構都要配戴珠寶的女性可以自己輕易完成。除此之外，還有許多配戴者才能領略的精妙細節：大部分珠寶作品的扣頭都有裝飾主題圖騰，雞尾酒戒指的背面寶石鑲座，也特意做成主題圖騰，例如鏤空的星星、小獅子、小山茶花等。