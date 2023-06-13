只有3天！漢堡王「華堡」49折 樂魚「黑鮪魚堡」登場
隨著每個月一次的「華堡日」（6月21日）即將再次到來，「漢堡王」本次攜手「奇多」推出優惠活動。6月17日至6月21日間，於官網預購華堡系列套餐，並於6月21日取餐，或是6月21日當天於門市購買華堡系列套餐，就可獲得「小華堡」1顆，並再加贈「奇多家常起司口味玉米棒」1包，送完為止。另外在6月21日至6月23日期間，完成粉絲團任務，就有機會抽中「奇多玉米棒」1箱。
另外隨著端午補班，漢堡王也推出快閃優惠。6月16日至6月18日期間，官網消費滿249元，並輸入優惠碼「BKHAPPY」，就可以66元加購「原味華堡」（49折）；或是輸入優惠碼「SEAFOOD」，即可以88元加購「雙層Q彈海老堡」（55折）。
安永集團餐飲品牌「Blue Fish樂魚漢堡」，主打以台灣在地魚種製作漢堡，包括海鱸、鬼頭刀、虱目魚皆可入饌。本季樂魚漢堡全新推出「黑鮪魚堡」，以來自東港的黑鮪魚製成魚堡，搭配新鮮蔬菜，成為夏季輕盈的新選擇，每顆單點200元，並於「Blue Fish Bar」同步供應。
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