《鐵達尼號電影音樂會》首度北中南巡演 全面啟售

經典電影《鐵達尼號》於1997年上映，由導演詹姆斯．卡麥隆 (James Cameron) 拍攝製作，引用當時最先進的電腦動畫及合成技術，成本耗資上億美元，是當時最昂貴的電影。2022年聯合數位文創為向電影致敬，在台北舉辦「鐵達尼號電影音樂會」，開賣前即引起熱烈討論，演出後也獲得好評，更有中南部觀眾期待加開場次；今年主辦單位再次爭取「鐵達尼號電影音樂會」在台演出，不負粉絲的期待，8月11日至13日將首度進行北、中、高三地巡演，現場百人以上的樂團和合唱團，一起帶領觀眾由音樂入戲，體驗長達三個半小時、驚心動魄的航程，與男女主角刻骨銘心的愛情，6月13日中午全通路啟售。

此次特地邀請到愛爾蘭風笛手Eric Rigler來台，他曾為許多電影灌錄原聲帶，包括《鐵達尼號》、《埃及王子》、《梅爾奇勃遜之英雄本色》、《怒海爭鋒:極地征伐》等，此次表演將重現電影中原汁原味的淒美旋律，帶領大家重溫每個感動瞬間。