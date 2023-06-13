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ITZY示範夏日繽紛寶石系穿搭 果凍感、清新色彩配件讓人閃閃發亮

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CHARLES & KEITH推出夏季系列，找來由ITZY示範不同配色的Cocoon弧形手提包，讓人眼睛為之一亮。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH推出夏季系列，找來由ITZY示範不同配色的Cocoon弧形手提包，讓人眼睛為之一亮。圖／CHARLES & KEITH提供

正式迎接盛夏到來，面對炎熱的氣候，難以多層次穿搭，來展現個人特色，因此配件選擇就變得很重要。作為CHARLES & KEITH品牌大使的韓團ITZY就為我們示範了夏日繽紛寶石系配搭，透過了具有果凍感、清新色彩的包包跟鞋款點綴，使女性舉手投足間都閃閃發亮。

來自新加坡的時尚品牌CHARLES & KEITH推出夏季系列，找來由ITZY示範不同配色的Cocoon弧形手提包，讓人眼睛為之一亮。Cocoon包一體成形的弧形線條與高彩度色調，猶如夏夜海風拂過般的自由氣息；經典方釦信封手提包，立體剪裁設計結合包面上的別緻方釦，展現兼具優雅與時髦的復古風格。而由品牌熱銷Charlot包款，因應夏季延伸出的草編銀釦包，有著大地色澤與清新亮麗的黃色皮革滾邊，碰撞出甜美清新的活力。除了多彩包款外，不可錯過的還有Fia果凍雙帶高跟拖鞋，藉由清透冰感鞋跟與果凍雙帶設計，在性感與俏麗之間取得平衡；Fia果凍厚底拖鞋，透過果凍鞋面搭配厚膠底設計，創造出時髦獨特外觀。採用相同元素的Fia果凍方塊平底拖鞋，利用寶石切割造型飾帶，能隨著步伐擺動搖曳生姿，烘托出專屬都會女性的魅力。

CHARLES & KEITH Cocoon弧形手提包，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Cocoon弧形手提包，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

不讓CHARLES & KEITH專美於前，台牌ROBINMAY也順勢呈現了新一季包款，包括兩用JUST MINE手提包以及大容量的ALL MINE水桶包。JUST MINE手提包能手提，還附帶了肩背帶，麻布材質適合夏天使用；ALL MINE水桶包看似是小包，但實際上超能裝，不僅基本隨身物品之外，行動電源、小化妝包也都能輕鬆收納。

ROBINMAY ALL MINE水桶包，2,280元。圖／ROBINMAY提供
ROBINMAY ALL MINE水桶包，2,280元。圖／ROBINMAY提供

ROBINMAY JUST MINE手提包，1,980元。圖／ROBINMAY提供
ROBINMAY JUST MINE手提包，1,980元。圖／ROBINMAY提供

CHARLES & KEITH方釦信封手提包，2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH方釦信封手提包，2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Charlot草編銀釦包，2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Charlot草編銀釦包，2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Fia果凍雙帶高跟拖鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Fia果凍雙帶高跟拖鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Fia果凍厚底拖鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Fia果凍厚底拖鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

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