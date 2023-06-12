迎戰618！Yahoo奇摩購物「618金銀島奇航」年中慶推5大優惠

通膨物價飛漲，消費者更懂得善用電商大促優惠省荷包，電商618年中最大檔期戰火正熱，許多人磨拳擦掌把握優惠時機下單。Yahoo奇摩購物618暖慶開跑以來，3C、家電、精品黃金成為最熱賣3大品類，其中3C商品業績成長3倍 。Yahoo奇摩購物也公布618熱銷趨勢，大促期間高回饋促使高單價3C產品、具保值概念的黃金買氣熱，保健品則因大量常備需求成為熱賣常勝軍。

Yahoo奇摩購物「618金銀島奇航」年中慶正慶開跑，6月14日至6月18日活動期間推出5大優惠，包括單日消費滿5,000元送10%購物金，加上聯名卡筆筆6%雙重回饋無上限、天天限時夯品1元加購、晚上9點到凌晨0點消費滿萬元送千元購物金；消費即抽KKday日韓泰百萬旅遊大獎，還有全台樂園雙人行暢遊套票、gogoout萬元租車金、義大世界2天1夜4人行等好禮。

Yahoo奇摩超級商城6月14日至6月18日推出618元折價券現領現用、跨店滿減最高折1,800元、消費滿99元可享全家便利商店免運、下單抽618超贈點。Yahoo奇摩拍賣則祭出商品限時下殺88元起，即日起至6月18日天天整點限量瘋搶超值商品2.5折起；6月18日當天更祭出消費滿99元可享7-ELEVEN免運活動等，多重回饋不間斷。

此外，Yahoo奇摩購物觀察上半年消費行為 ，發現消費者下單3大高峰分別是睡前晚上9點至隔日凌晨0點、上午10～11點、下午3～4點，睡前大買特買的「夜貓商機」崛起。有2成網購族特別愛在晚上9點到凌晨0點下單購物，睡前下單次數更是其他時段的1.7倍，高單商品如手機、精品、家電皆是睡前「手滑」的熱門選項。其中，相較其他時段，25～34歲夜購比例增加最多、平台上「夜購族」以新北市人數最多、居全台之冠。