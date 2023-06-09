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百萬YT網紅「金針菇」泡菜爆違規添加劑！深夜急發聲明：全面停售＋退費

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
YT網紅「金針菇」旗下的產品傳出有違規添加劑，目前已經全面停售。圖／擷取自金家ㄟ 김씨네粉絲頁
YT網紅「金針菇」旗下的產品傳出有違規添加劑，目前已經全面停售。圖／擷取自金家ㄟ 김씨네粉絲頁

有購買Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」旗下產品的民眾注意囉！金針菇所創立的韓食品牌「金家ㄟ」於6月8日晚間發表致歉聲明，表示旗下的「金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式」、「金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜」含有糖精鈉鹽成分之「糖粉」，因此金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜全品項停售，同時已購買的消費者可全額退費。根據聲明中指出，本次原因是因為「製造商在金家ㄟ不知情的狀況下自行添加」所造成。

根據品牌的聲明指出，「金家ㄟ」於6月8日上午11:00接獲台北市衛生局通知，金家ㄟ所屬『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』產品中含有非本產品使用範圍之添加物『糖精鈉鹽』(甜味劑)。除了提供產品進行檢驗調查，金家ㄟ也要求製造商立即釐清狀況給予回覆，並於金家ㄟ之官網預防性下架與暫停該產品之販售，且自主進行事實查核。

聲明也表示，6月8日下午收到製造商回覆，該製造商坦承自2023年4月6日起，在金家ㄟ不知情的狀況下自行添加含有糖精鈉鹽成分之「糖粉」於『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』、『金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜』兩項產品中。針對該製造商違規添加糖精鈉鹽之事宜，已要求製造商回覆說明細節，金家ㄟ並立即下架該製造商所產製之兩項產品。

業者也宣佈，即日起該製造商所產製之『金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜』產品線全品項停售，同步將全品項送至第三方公正檢驗機關進行相關添加物之檢驗。3月29日至6月8日區間購買『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』及『金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜』的消費者，以及已訂購上述產品但尚未收到的消費者，金家ㄟ將會進行兩項產品之全額退款與回收。

【聲明全文如下】

敬告金家韓食顧客：

本公司之品牌「金家ㄟ」於今日2023年6月8日上午11:00接獲台北市衛生局稽查人員通知， 金家ㄟ所屬『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』 產品中含有非本產品使用範圍之添加物『糖精鈉鹽』(甜味劑)，金家ㄟ遵照相關主管機關之要求，立即提供產品予台北市衛生局進行檢驗調查。 金家ㄟ於第一時間即進行內部查核作業，要求製造商立即釐清狀況給予回覆，並於金家ㄟ之官網預防性下架與暫停該產品之販售，且自主進行事實查核。

金家ㄟ於今日2023年6月8日下午2:10收到製造商回覆，該製造商坦承自2023年4月6日起，在金家ㄟ不知情的狀況下自行添加含有糖精鈉鹽成分之「糖粉」於『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』、『金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜』兩項產品中。針對該製造商違規添加糖精鈉鹽之事宜，已要求製造商回覆說明細節，金家ㄟ並立即下架該製造商所產製之兩項產品。

在此，金家ㄟ由衷地致上最深的歉意，自今日2023年6月8日起將該製造商所產製之 『金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜』產品線全品項停售，同步將全品項送至第三方公正檢驗機關進行相關添加物之檢驗。

造成消費者不安及擔憂再次鄭重地致上萬分歉意，對於自2023年3月29日(預購)至2023年6月8日區間購買『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』及『金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜』的消費者，以及已訂購上述產品但尚未收到的消費者，金家ㄟ將會進行兩項產品之全額退款與回收。

金家ㄟ會發出客服通知信件及簡訊，於『金家ㄟ』快閃店 台南南紡(4/6-4/19)、台中新光(4/20-5/17)、台中勤美(5/18-6/1) 、台北京站 (6/2-6/8) 等購買上述兩項產品的消費者，請聯繫客服並提供相關購買資訊，以利客服協助處理後續作業。

金家ㄟ客服管道：

E-mail / service@kimkfoods.com

官網 / https://www.kimkfoods.com/

官方社群專頁 / https://www.facebook.com/kimkfoods

金家韓食股份有限公司全體

負責人 金針菇

致上最高的歉意

衛生局 客服 北市

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