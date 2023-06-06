快訊

超狂土豪整層42套房全部打通 樓上300戶居民嚇到腳軟

五億高中生解剖鑑定報告家屬不滿 中檢：已驗千種無驗出毒物

WWDC／蘋果5大作業系統升級亮點有夠多 秋季免費更新

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
透過tvOS 17，FaceTime首次在Apple TV 4K登場，透過大螢幕更輕鬆地與遠端親友對談。圖／蘋果提供
透過tvOS 17，FaceTime首次在Apple TV 4K登場，透過大螢幕更輕鬆地與遠端親友對談。圖／蘋果提供

蘋果全球開發者大會WWDC今年硬體新品特別多，但最核心的作業系統升級其實才是影響使用者體驗最多的部分。這次5大作業系統都有蠻大幅度的更新，一起來看看最吸引人的重點有哪些。

iOS 17

蘋果這次難得針對「電話」帶來重大變革，可自訂「聯絡人海報」，讓來電變得更個人化、更有趣；Live Voicemail則讓使用者能在有人留下音訊訊息時看到系統直接幫你轉換的即時逐字稿，當對方不方便接聽FaceTime時，也可留下音訊和影片訊息來傳達想要說的內容就好。而喜歡使用創意貼圖的使用者，還可以從照片中提取主體來製作個人化的「原況貼圖」，另外還有「平安通報」功能，可自動通知親友自己已安全抵達目的地。

超好用的AirDrop除了可分享檔案，新的「NameDrop」還可以靠近即分享聯絡資訊或開始「同播共享」。另外還有個有趣的「待機模式」，讓iPhone在充電時變身顯示器，隨時呈現自訂小工具的內容。

iPadOS 17

為使用者帶來個人化「鎖定畫面」和與小工具互動的全新方式。「自動填寫」功能智慧辨識PDF檔案的表格欄位並填入內容，且可以在「備忘錄」中更輕易地瀏覽、標註，以及進行實時協作。另外，「即時動態」與「健康」App升級後也能在iPad上使用了。

macOS Sonoma

新版macOS以加州知名葡萄酒產區Sonoma為名，將小工具從通知中心移到放桌面上，更方便使用，並可將iPhone小工具組合透過「接續互通」對應到Mac上使用。針對視訊會議需求推出了「發表人覆疊」功能，能將報告者置於共享畫面正上方。

針對遊戲玩家，新的「遊戲模式」確保CPU與GPU優先遊戲運作需求，並大幅降低AirPods上的音訊延遲，以及Xbox和PlayStation遊戲手把的輸入延遲。日本知名電玩遊戲製作人小島秀夫竟也現身發表會直播，宣布《死亡擱淺 導演剪輯版》將上架Mac平台。

watchOS 10

重新設計旋轉錶冠就可快速檢視App資訊的「智慧型堆疊」新方式，還有全新測量指標與「體能訓練顯示畫面」，並讓自行車騎士能用藍牙連結的功率計、速度感測器和踏頻感測器。全新的「指南針航點」和「地圖」功能也可提供健行者更多資訊輔助。健康功能則是針對心理健康、視力健康提供新的輔助功能，會在手持裝置不到30公分的狀況持續超過一定時間後，主動提醒使用者裝置拿遠一點。

tvOS 17

tvOS 17推出全新的「控制中心」，從今年秋天開始，Apple TV 4K的使用者可以利用Apple TV上全新的FaceTime App，直接從Apple TV開啟通話，或是在iPhone或iPad上運用攝影機、麥克風開始通話，再將通話以接力轉移到Apple TV。最貼心的是，以後也可以用iPhone來「尋找」Apple TV遙控器了。

watchOS 10推出重新設計的App、全新「智慧型堆疊」、更多新錶面、全新自行車與健行功能，以及有助於心理健康的工具。圖／蘋果提供
watchOS 10推出重新設計的App、全新「智慧型堆疊」、更多新錶面、全新自行車與健行功能，以及有助於心理健康的工具。圖／蘋果提供
加入互動功能後，使用者現在可以直接透過「主畫面」和「鎖定畫面」上的小工具，完成待辦事項、播放或暫停媒體內容，以及取用家庭控制等。圖／蘋果提供
加入互動功能後，使用者現在可以直接透過「主畫面」和「鎖定畫面」上的小工具，完成待辦事項、播放或暫停媒體內容，以及取用家庭控制等。圖／蘋果提供
macOS Sonoma以小工具打造個人化桌面，推出Safari與視訊會議重大更新，並加上刺激新遊戲。圖／蘋果提供
macOS Sonoma以小工具打造個人化桌面，推出Safari與視訊會議重大更新，並加上刺激新遊戲。圖／蘋果提供
「訊息」推出「平安通報」功能，讓使用者通知親友自己已安全抵達目的地。圖／蘋果提供
「訊息」推出「平安通報」功能，讓使用者通知親友自己已安全抵達目的地。圖／蘋果提供
「NameDrop」分享聯絡人功能在watchOS 10上也能使用。圖／蘋果提供
「NameDrop」分享聯絡人功能在watchOS 10上也能使用。圖／蘋果提供
「待機模式」讓iPhone在充電時，仍可輕鬆一覽必要資訊。圖／蘋果提供
「待機模式」讓iPhone在充電時，仍可輕鬆一覽必要資訊。圖／蘋果提供
「備忘錄」帶來全新體驗，讓使用者能直接在備忘錄中輕易審閱並標記 PDF 和文件掃描檔。圖／蘋果提供
「備忘錄」帶來全新體驗，讓使用者能直接在備忘錄中輕易審閱並標記 PDF 和文件掃描檔。圖／蘋果提供
iOS 17以「聯絡人海報」、新的貼圖體驗、Live Voicemail等新功能，全面升級溝通交流體驗。圖／蘋果提供
iOS 17以「聯絡人海報」、新的貼圖體驗、Live Voicemail等新功能，全面升級溝通交流體驗。圖／蘋果提供

貼圖 日本

延伸閱讀

頭戴裝置尚欠大眾市場 蘋果仍豪賭向Meta下戰帖

「考驗果粉的時刻來了」 蘋果推最新MR頭戴裝置1台10萬元

蘋果MR頭盔問世 宏達電王雪紅：歡迎加入XR世界

蘋果首款MR頭盔售價過高 蘋果概念股表現疲弱

相關新聞

WWDC／蘋果5大作業系統升級亮點有夠多 秋季免費更新

蘋果全球開發者大會WWDC今年硬體新品特別多，但最核心的作業系統升級其實才是影響使用者體驗最多的部分。這次5大作業系統都...

統一超「松山第二航廈美食商場」改裝 拚業績成長7成

統一超（2912）全新改裝「松山機場第二航廈美食商場」今（6）日舉行開幕剪綵。松山機場第二航廈美食商場擴大改裝二樓空間，...

日本賣翻的超狂面膜 無印良品抗老保養櫻花妹讚CP值高

受到許多人喜愛的無印良品，雖然積極在地化，台灣也推出不少在地新品，但不同國家也有各自的厲害小物，受到國境終於開放，許多人...

郭雪芙逆天長腿美秀BVLGARI秋冬新包 自信全展開

寶格麗（BVLGARI）今日推出2023秋冬Kaleidoscopia奇幻萬花筒新品預覽，又分為「歡愉之春」、「歡騰夏日...

TAG Heuer首款Monaco鏤空計時碼表抵台！ 話題十足吸玩家朝聖

豪華鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）5月底才在摩納哥曝光的首款Monaco系列鏤空計時碼表，現在於台灣就能看到，而且備齊三色，想入手的玩家真的要趁早！

夏季穿搭靠飾品升級 小資女也能輕鬆掌握的清麗風格

夏季是利用飾品創造穿搭風格的季節！來自日本東京的輕珠寶品牌阿卡朵（agete）2023 夏季延續今年春季系列的理念，透過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦