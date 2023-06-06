WWDC／蘋果5大作業系統升級亮點有夠多 秋季免費更新

蘋果全球開發者大會WWDC今年硬體新品特別多，但最核心的作業系統升級其實才是影響使用者體驗最多的部分。這次5大作業系統都有蠻大幅度的更新，一起來看看最吸引人的重點有哪些。

iOS 17

蘋果這次難得針對「電話」帶來重大變革，可自訂「聯絡人海報」，讓來電變得更個人化、更有趣；Live Voicemail則讓使用者能在有人留下音訊訊息時看到系統直接幫你轉換的即時逐字稿，當對方不方便接聽FaceTime時，也可留下音訊和影片訊息來傳達想要說的內容就好。而喜歡使用創意貼圖的使用者，還可以從照片中提取主體來製作個人化的「原況貼圖」，另外還有「平安通報」功能，可自動通知親友自己已安全抵達目的地。

超好用的AirDrop除了可分享檔案，新的「NameDrop」還可以靠近即分享聯絡資訊或開始「同播共享」。另外還有個有趣的「待機模式」，讓iPhone在充電時變身顯示器，隨時呈現自訂小工具的內容。

iPadOS 17

為使用者帶來個人化「鎖定畫面」和與小工具互動的全新方式。「自動填寫」功能智慧辨識PDF檔案的表格欄位並填入內容，且可以在「備忘錄」中更輕易地瀏覽、標註，以及進行實時協作。另外，「即時動態」與「健康」App升級後也能在iPad上使用了。

macOS Sonoma

新版macOS以加州知名葡萄酒產區Sonoma為名，將小工具從通知中心移到放桌面上，更方便使用，並可將iPhone小工具組合透過「接續互通」對應到Mac上使用。針對視訊會議需求推出了「發表人覆疊」功能，能將報告者置於共享畫面正上方。

針對遊戲玩家，新的「遊戲模式」確保CPU與GPU優先遊戲運作需求，並大幅降低AirPods上的音訊延遲，以及Xbox和PlayStation遊戲手把的輸入延遲。日本知名電玩遊戲製作人小島秀夫竟也現身發表會直播，宣布《死亡擱淺 導演剪輯版》將上架Mac平台。

watchOS 10

重新設計旋轉錶冠就可快速檢視App資訊的「智慧型堆疊」新方式，還有全新測量指標與「體能訓練顯示畫面」，並讓自行車騎士能用藍牙連結的功率計、速度感測器和踏頻感測器。全新的「指南針航點」和「地圖」功能也可提供健行者更多資訊輔助。健康功能則是針對心理健康、視力健康提供新的輔助功能，會在手持裝置不到30公分的狀況持續超過一定時間後，主動提醒使用者裝置拿遠一點。

tvOS 17