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Apple Vision Pro打破顯示邊界 這5大特點超越現有頭戴裝置

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
頭帶採用3D織法並提供多種尺寸，不僅舒適、透氣並具有彈性。記者黃筱晴／攝影
頭帶採用3D織法並提供多種尺寸，不僅舒適、透氣並具有彈性。記者黃筱晴／攝影

蘋果首款頭戴式裝置Apple Vision Pro正式於WWDC亮相，展現的野心不只是單純的MR顯示器，更集結各個系列裝置作業系統之大成，打造無縫融合現實與虛擬體驗的獨特空間運算設備。

Apple Vision Pro搭載全球首創之空間作業系統visionOS，以全3D的使用者介面，讓App超越傳統顯示器邊界的限制，可以無限放大、拓展、填滿整個空間，同時能以最自然、直覺的方式來控制，也就是不需要另外手持任何的控制器，只需要透過眼睛、雙手、語音，只要看著目標或輸入框，手指輕捏來選擇、輕拂手腕來滾動，或使用Siri聽寫輸入，就能操控所有功能，更能輕鬆多工切換，提高生產力。

Apple Vision Pro使用micro-OLED技術，將2,300萬畫素置於2個顯示器中，具備廣色域和HDR，相當於每隻眼睛各享受1台4K以上電視畫質；獨特雙晶片設計，除了M2還加入全新的R1晶片，輕鬆處理來自12部相機、5個傳感器和6個麥克風的資料，確保使用者眼前的實時內容毫無延遲。

不只是工作，Apple Vision Pro亦能為使用者帶來前所未有的娛樂、溝通體驗，支援「空間音訊」功能，不管是觀賞電影、電視、遊戲，或透過可以無限延展的「空間環境」讓使用者享受完全的沉浸感。甚至使用Apple Vision Pro進行FaceTime通話時，不只聲音聽起來就像現場對話，Vision Pro還會透過機器學習技術所打造數位人像呈現，即時反映使用者的臉部及手部動作。

Apple Vision Pro也搭載EyeSight功能，當有人靠近配戴Vision Pro的使用者時，使用者會感覺眼前變透明，讓使用者看到靠近的人，同時顯示使用者的眼睛。使用者沈浸於空間環境或使用App時，EyeSight還會給他人視覺線索，讓他人知道使用者在專心做什麼，幫助使用者與周圍的人保持連結。

蘋果也為Vision Pro設計了全新的Optic ID安全認證系統，透過分析使用者虹膜進行比對以迅速解鎖，使用者的Optic ID資訊完全加密儲存在設備上，與Face ID一樣，可以用來解鎖、Apple Pay、取用iCloud鑰匙圈，同時保有最安全的隱私權。

外型上，Apple Vision Pro有點類似雪鏡設計，鋁合金邊框在使用者的臉周圍微微彎曲與玻璃完美融合，蘋果表示，開發時經過了數千人的頭型研究，打造的模組化設計能個別調整以符合各式各樣的人。遮光眼罩、鬆緊帶、採用3D織法的頭帶，亦提供多種規格、調整彈性，以符合每一位使用者的臉型、頭型，配戴舒適穩固且非常容易更換。原本有配戴眼鏡的使用者，則需搭配與ZEISS合作的光學鏡片插片來使用。

也許是為了追求配戴舒適度，Apple Vision Pro本身並未有電池，需插著電源，或是外接高效電池使用，單次充電可運作2小時。Apple Vision Pro定價美金3,499元（約新台幣107,450元）起，將與明年上半年在蘋果官網和全美的Apple零售店開賣，並將於明年稍晚在更多國家上市。屆時除了有上百款Apple Arcade遊戲支援使用，Disney+串流平台的內容亦可以透過Vision Pro觀看。

visionOS能讓App填滿使用者周圍的空間，可移動到任何位置，並縮放至最理想的尺寸。App甚至可回應光線，產生陰影，更具有立體感。圖／蘋果提供
visionOS能讓App填滿使用者周圍的空間，可移動到任何位置，並縮放至最理想的尺寸。App甚至可回應光線，產生陰影，更具有立體感。圖／蘋果提供
遮光眼罩使用柔軟的織物，提供各種尺寸和形狀以服貼每一位使用者的臉型。記者黃筱晴／攝影
遮光眼罩使用柔軟的織物，提供各種尺寸和形狀以服貼每一位使用者的臉型。記者黃筱晴／攝影
Apple Vision Pro可外接高效電池使用，單次充電可運作2小時。記者黃筱晴／攝影
Apple Vision Pro可外接高效電池使用，單次充電可運作2小時。記者黃筱晴／攝影
訂制的鋁合金邊框在使用者的臉周圍微微彎曲與Apple Vision Pro的玻璃完美融合。記者黃筱晴／攝影
訂制的鋁合金邊框在使用者的臉周圍微微彎曲與Apple Vision Pro的玻璃完美融合。記者黃筱晴／攝影
Apple Vision Pro搭載空間音訊系統，位於兩耳側邊之雙驅動單體音訊區實現個人化音效，並可針對環境調適。記者黃筱晴／攝影
Apple Vision Pro搭載空間音訊系統，位於兩耳側邊之雙驅動單體音訊區實現個人化音效，並可針對環境調適。記者黃筱晴／攝影
Vision Pro支援巧控鍵盤與巧控板，使用者可設定完美的工作空間，或將Mac強大的能力以無線方式帶入Vision Pro。圖／蘋果提供
Vision Pro支援巧控鍵盤與巧控板，使用者可設定完美的工作空間，或將Mac強大的能力以無線方式帶入Vision Pro。圖／蘋果提供

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