中國信託當代繪畫獎200萬元徵獎 全台唯一聚焦當代繪畫

中國信託文教基金會支持當代繪畫創作，主辦第二屆「中國信託當代繪畫獎」，祭出總獎金200萬元高額獎金。這是台灣唯一聚焦當代繪畫的獎項，入選作品將可在關渡美術館展出。首獎一名獎金80萬元、優選三名獎金各40萬元，6月1日至7月31日17:00線上報名，歡迎具藝術性、彰顯時代精神的原創繪畫作品踴躍投件。

「中國信託當代繪畫獎」為全台唯一聚焦「當代繪畫」的獎項，鼓勵中青生代藝術家探索繪畫當代性，每兩年舉辦一次，提供參賽者更充裕的時間創作。徵件作品「不限主題」、「不限尺寸」、「不限媒材」，凡是擁有中華民國國籍或持在台永久居留證，年齡為20歲至45歲，於2021年之後完成的作品，皆可角逐獎項。首獎及優選共四件作品將由中國信託文教基金會典藏，入選作品於明年3月於關渡美術館展出。

「中國信託當代繪畫獎」首屆徵件即競爭激烈，吸引許多藝壇活躍的藝術家角逐，首獎及優選作品目前在中國信託金融園區的公共空間及辦公空間展示。

藝術家謝牧岐以「戎克船上的靜物場景」獲得優選。他表示，當初決定參賽的關鍵，是因為獎項以「當代繪畫」為核心，「以前參加的比賽大多都是綜合型比賽，在當代藝術的範疇中，『繪畫』是相對弱勢的表現方式，這個獎項對嚮往繪畫發展的創作者，是一個試煉、證明自己的平台。」

藝術家蘇煌盛首屆參賽以「今宵多珍重」水墨作品獲優選，目前旅居英國持續創作。他認為繪畫仍有很多的活力與可能性，「當年的獎項與獎金支持我繼續創作，基金會典藏、展示作品，也拉近了藝術、企業空間與不同領域的社群關係。」

本屆主視覺以當代藝術極具代表性的克萊茵藍為設計主色，漣漪產生共振、共鳴，象徵推廣當代繪畫的影響力層層擴散。中國信託文教基金董事長馮寄台表示，基金會透過舉辦獎項拋磚引玉，將綜合型藝術獎項中被邊緣化的繪畫，帶回大眾的視野，開啟各界對於「當代繪畫」的對話，「我們努力優化獎項細節，希望吸引更多優秀藝術家參與，更與關渡美術館共同舉辦展覽，提高作品的能見度。」

●第二屆「中國信託當代繪畫獎」統一採線上報名，徵件期間自2023年6月1日至7月31日17:00止，本獎項採兩階段評選，獲獎及入選名單將於2023年11月10日前公告，徵件簡章及詳細資訊請上中國信託當代繪畫獎官網查詢：https://bit.ly/41Zikg5