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海上義大利移動城堡 歌詩達莎倫娜號首航高雄

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，該郵輪重達11.45萬噸、載客數量高達3780人。記者劉學聖／攝影
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，該郵輪重達11.45萬噸、載客數量高達3780人。記者劉學聖／攝影

義大利籍的「歌詩達莎倫娜號 」（Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，宣布今年中秋佳節及國慶連假將以高雄為母港出發到日本琉球群島旅遊，歌詩達莎倫娜號有海上義大利移動城堡稱號，該郵輪重達11.45萬噸、載客數量高達3780人，向以浪漫歐式氛圍著稱，也是歷來訪台噸位最大的郵輪。

「歌詩達莎倫娜號」停靠高雄港蓬萊旅運中心，「巨無霸」身形吸引旅客拍照，高雄市長陳其邁、台灣港務公司董事長李賢義等人前往歡迎，陳其邁表示，郵輪過去都是靠基隆港比較多，今年靠掛高雄應該會超過4成，提供南部鄉親更多的一個選擇，也會帶來大量的觀光客，他說，歡迎更多郵輪來到高雄，規劃更多、更好玩的行程。

高市海洋局表示，「歌詩達莎倫娜號」為疫後最早確認來高雄的郵輪，預計9月26日從高雄首航出發航往日本，共計推出9月26日至10月1日（6天行程）、10月1日至10月5日（5天行程）、10月5日至10月10日（6天行程）等3趟航程，每航程首日皆從高雄出發，最終又再返回高雄，橫跨中秋節及國慶日連續假期，民眾除了搭飛機遊日本，也可選擇搭遊輪體驗不一樣的旅遊行程。

義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，船上有許多遊樂設施。記者劉學聖／攝影
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，船上有許多遊樂設施。記者劉學聖／攝影
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，船上擁有可容納1500人的大劇場。記者劉學聖／攝影
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，船上擁有可容納1500人的大劇場。記者劉學聖／攝影
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，歌詩達莎倫娜號有海上義大利移動城堡稱號。記者劉學聖／攝影
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，歌詩達莎倫娜號有海上義大利移動城堡稱號。記者劉學聖／攝影
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，宣布今年中秋佳節及國慶連假將以高雄為母港出發到日本琉球群島旅遊。記者劉學聖／攝影
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，宣布今年中秋佳節及國慶連假將以高雄為母港出發到日本琉球群島旅遊。記者劉學聖／攝影
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，邀請高雄市長陳其邁（左三）等貴賓到場。記者劉學聖／攝影
義大利籍的歌詩達莎倫娜號 （Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，邀請高雄市長陳其邁（左三）等貴賓到場。記者劉學聖／攝影

郵輪 義大利 日本

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