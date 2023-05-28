海上義大利移動城堡 歌詩達莎倫娜號首航高雄

義大利籍的「歌詩達莎倫娜號 」（Costa Serena） 郵輪今天首航高雄舉辦見面會，宣布今年中秋佳節及國慶連假將以高雄為母港出發到日本琉球群島旅遊，歌詩達莎倫娜號有海上義大利移動城堡稱號，該郵輪重達11.45萬噸、載客數量高達3780人，向以浪漫歐式氛圍著稱，也是歷來訪台噸位最大的郵輪。

「歌詩達莎倫娜號」停靠高雄港蓬萊旅運中心，「巨無霸」身形吸引旅客拍照，高雄市長陳其邁、台灣港務公司董事長李賢義等人前往歡迎，陳其邁表示，郵輪過去都是靠基隆港比較多，今年靠掛高雄應該會超過4成，提供南部鄉親更多的一個選擇，也會帶來大量的觀光客，他說，歡迎更多郵輪來到高雄，規劃更多、更好玩的行程。