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南韓「本粥」登台 22款粥品人氣鮑魚粥、牛肉粥必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鮑魚粥，每份350元；升級鮑魚2倍，450元；升級鮑魚3倍，550元。記者陳睿中／攝影
鮑魚粥，每份350元；升級鮑魚2倍，450元；升級鮑魚3倍，550元。記者陳睿中／攝影

來自韓國，由孔劉、林英雄先後代言的高級粥品牌「本粥 BONJUK」即將於5月26日正式登台開設旗艦店。店內提供22款道地的韓式風味粥品，包括鮑魚粥、蔘雞粥、甜南瓜粥等甜鹹選擇。為慶祝台灣首店開幕，活動期間參與IG任務，就有機會抽中「本粥保溫杯」。

在韓國設有超過2,000間門市，營業據點遍佈美洲、歐洲、亞洲等城市的本粥，是韓國最大的連鎖粥品品牌，也是許多旅客前往韓國旅遊時的口袋名單。台灣首間旗艦門市鄰近台北華山文創產業園區旁，同時提供內用、外帶的服務。二樓的用餐區採用素雅俐落的木質作為基調，還有大片的落地窗帶來開闊明亮的視野。

「本粥」首度進駐台灣，開設華山旗艦店。記者陳睿中／攝影
「本粥」首度進駐台灣，開設華山旗艦店。記者陳睿中／攝影
除了一樓提供外帶服務，二樓並設有用餐區。記者陳睿中／攝影
除了一樓提供外帶服務，二樓並設有用餐區。記者陳睿中／攝影

本粥強調引進韓國傳統的熬粥方式與獨家配方，選用在地精品米、時蔬、肉品、海鮮等料理元素，還有鮑魚、人蔘等食材入饌。不僅可以選擇自己喜愛的口味，也可以客製化調整米粒軟硬度、淡鹹度、甜度，亦可自行升級配料，甚至加入起司增添香濃風味。每款粥品上桌時，同時會搭配醃漬魷魚、醬牛肉絲、韓式泡菜、水蘿蔔與梅子汁，為民眾品嚐的過程增添變化性。

台灣的菜單共計提供22款粥品，區分為「升級韓式養生粥」、「韓式營養粥」、「韓式風味粥」與「韓式傳統粥」四大類別。人氣的「鮑魚粥」風味溫潤，還能品嚐到彈牙的鮑魚切片，並可升級成鮑魚2倍、鮑魚3倍，更添豪華感，每碗350元起。「牛肉蔬菜粥」則是吃得到牛肉片與多彩時蔬丁，每份280元。若喜歡重口味的民眾，也有章魚泡菜粥、香辣海鮮粥等辛辣口味，每份320元。

除此之外，店內同時提供「章魚牛肉粥」。由於章魚與牛肉的韓文發音音近「不落」，因此是韓國高考考生必吃的祈福料理，每份330元。並還有略帶鹹度的「綠豆粥」、「芝麻粥」、「冬至紅豆粥」等品項，以及滋味甘口的「甜南瓜粥」、「甜紅豆粥」可供選擇。相較於台灣人的喜好，本粥的整體口味清爽、負擔較低且著重原味，呈現不同的風味樂趣。

為慶祝新店開幕，5月26日至6月26日期間，至本粥台灣官方IG完成指定任務，就可參加抽獎，有機會獲得由韓國空運來台的「本粥訂製保溫杯」1個。

【本粥 華山旗艦店】

地址：台北市中正區忠孝東路二段37號

電話：02-3393-3000

民眾可以依照個人喜好，加價60元升級起司。記者陳睿中／攝影
民眾可以依照個人喜好，加價60元升級起司。記者陳睿中／攝影
章魚泡菜粥，320元。記者陳睿中／攝影
章魚泡菜粥，320元。記者陳睿中／攝影
冬至紅豆粥，240元。記者陳睿中／攝影
冬至紅豆粥，240元。記者陳睿中／攝影
添加起司的粥品，更添香濃滋味。記者陳睿中／攝影
添加起司的粥品，更添香濃滋味。記者陳睿中／攝影
韓國考生必吃的「章魚牛肉粥」，330元。記者陳睿中／攝影
韓國考生必吃的「章魚牛肉粥」，330元。記者陳睿中／攝影
香辣海鮮粥，320元。記者陳睿中／攝影
香辣海鮮粥，320元。記者陳睿中／攝影
本粥套餐包含有醃漬魷魚、醬牛肉絲、韓式泡菜、水蘿蔔與梅子汁。記者陳睿中／攝影
本粥套餐包含有醃漬魷魚、醬牛肉絲、韓式泡菜、水蘿蔔與梅子汁。記者陳睿中／攝影
海菜牡蠣粥，320元。記者陳睿中／攝影
海菜牡蠣粥，320元。記者陳睿中／攝影
蔘雞粥，330元。記者陳睿中／攝影
蔘雞粥，330元。記者陳睿中／攝影
甜南瓜粥，250元。記者陳睿中／攝影
甜南瓜粥，250元。記者陳睿中／攝影
牡蠣香菇粥，320元；升級牡蠣兩倍，390元。記者陳睿中／攝影
牡蠣香菇粥，320元；升級牡蠣兩倍，390元。記者陳睿中／攝影
本粥共計在台提供22款粥品。記者陳睿中／攝影
本粥共計在台提供22款粥品。記者陳睿中／攝影
松露鮑魚粥，430元；升級鮑魚兩倍，530元；添加起司，加價60元。記者陳睿中／攝影
松露鮑魚粥，430元；升級鮑魚兩倍，530元；添加起司，加價60元。記者陳睿中／攝影

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