gubami Social迎周年 陳嵐舒的米其林必比登牛肉麵快閃回歸

gubami Social即將在6月1日滿一周年，為迎接周年慶，餐廳自6月1日至30日將推出2020米其林必比登推介「gubami牛肉麵單人套餐」超限量快閃，向最經典的台灣味致敬。「gubami牛肉麵單人套餐」僅限平日晚餐及六、日全天限量販售，每日限量20套，僅接受電話及inline預訂，套餐每套1,880元起＋10%。

這次陳嵐舒主廚將心中最完美的牛肉麵升級再進化，將2020米其林必比登推介牛肉麵套餐，以及gubami Social自開幕以來的人氣菜式匯聚一堂，套餐共有7道菜式，提供法式紅湯（每套1,880元＋10%）、法式元湯（每套2,180元＋10%）、海陸雙饗（每套2,480元＋10%）3種風味選擇；亦可選擇由侍酒師林東瑩（Marc）精心安排的餐酒搭（3杯1,100元＋10%、4杯1,400元＋10%），充分展現gubami Social料理多元融合的品牌精神。

「gubami牛肉麵單人套餐」套餐以「開胃手工小菜三弄」——里昂酸瓜肉凍、鵝油燜櫛瓜與香辣雪耳牛肉，揭開序幕。其中「香辣雪耳牛肉」特別挑選厚實雪耳，與日本和牛牛腱肉以紅燒湯拌上主廚特製松露辣椒醬，香脆過癮。

「開胃手工小菜三弄」——里昂酸瓜肉凍（左起）、鵝油燜櫛瓜與香辣雪耳牛肉。圖／gubami Social提供。

冷前菜「綠筍佐輕漬南方鮪」將南方鮪魚生以獨家配方醃漬，色澤呈現剔透酒紅色，與台灣當令的綠竹筍遵循完美刀工相互排列，搭配上微辣酸豆油醋醬與香醇濃厚花生醬，最後擺上榛果餅乾畫龍點睛。

綠竹筍輕漬南方鮪。圖／gubami Social提供。

另一道冷前菜「極黑和牛春捲」，將美國蛇河農場的極黑和牛板腱，以一秒高溫過油方式蹦發出獨有脂香，再以越式春捲皮與鮮脆季節時蔬包裹其中，最後淋上花椒千島醬，呈現出多層次的口感與風味，令人拍案叫絕。

極黑和牛春捲。圖／gubami Social提供。

熱前菜「酥燒鰻串」選用肉質細緻的厚身台灣白鰻，以中式脆漿法炸出脆殼，再裹上特調四川怪味醬，並撒上現磨花椒粉，讓酸、甜、麻、辣、鹹同時在口中炸開，是gubami Social自開幕以來人氣始終不墜的招牌菜色之一。

酥燒鰻串。圖／gubami Social提供。

第二道熱前菜，陳嵐舒決定兵分兩路，為選擇法式紅湯或法式元湯的饕客，獻上的是「松露臭豆腐蝦多士」；若選擇的是海陸雙饗，則端出「龍蝦法式熱吐司」。前者先將臭豆腐以紅燒牛肉湯汁滷製增添香氣，再將調味後的蝦肉泥夾附於豆腐中油炸成形，最後再搭配上酸黃瓜切絲；後者底部是外表金黃酥脆的法式土司，蘊含蓬鬆柔軟內心，上頭是新鮮彈牙的龍蝦與季節時蔬拌炒，佐以主廚自製的乳酪豆瓣醬，濃郁中帶點微辣。

松露臭豆腐蝦多士。圖／gubami Social提供。

龍蝦法式熱吐司。圖／gubami Social提供。

在上主菜之前，陳嵐舒端出的是「松露牛拿飯」，這道菜的概念來自南台灣牛肉麵店的獨有文化當中，往往只有饕客或熟客才知道的隱藏版「牛肉肉臊飯」。陳嵐舒以此概念為基礎，推出升級版本，將美國牛小排與豬皮、牛筋慢火熬煮至膠質釋出，再加入黑松露醬、日曬醬油與紅蔥頭滷製而成後，封存近半日入味，再搭配上粒粒分明的印度香米，令人黯然銷魂。

「gubami牛肉麵單人套餐」有法式元湯（上）、法式紅湯（中）與海陸雙饗（下）3種口味。圖／gubami Social提供。

主菜「法式元湯牛肉麵」嚴選日本九州A5和牛湯頭，以肉骨與水份相同的黃金比例熬製，以長時間慢熬出茶褐色澤，甘甜清爽。「法式紅湯牛肉麵」將加拿大牛小排慢燉，建議先品嚐原味紅湯，爾後以再加入黑松露辣油的隱藏版吃法。「海陸雙饗牛肉麵」選用新鮮波士頓龍蝦與細火燉煮的加拿大牛小排，湯頭以紅湯基底加入自家熬製的龍蝦奶油，海陸兼備的甜與鮮，鮮美至極。

在麵條方面，採用的是陳嵐舒歷經多番配比嘗試、精心研發的1.81特製細麵，以獨家比例加入義大利麵常用原料杜蘭小麥，口感滑順之餘，帶著一定的彈性和嚼勁，讓人一口接一口。

為迎接周年慶，gubami Social於6月1日至30日祭出「來店專屬禮」、「滿額回饋禮」以及「LINE@好友見面大禮包」三大超值回饋活動。

活動期間來店用餐，餐前享有小樂沐馬鈴薯小圓麵包乙顆（右），或者無酒精餐前限定特調乙杯。圖／gubami Social提供。

6月1日至17日來店用餐，餐前享有小樂沐馬鈴薯小圓麵包乙顆；6月18日至30日來店用餐，享有無酒精餐前限定特調乙杯。來店消費滿3,000元，立即贈送300元抵用券乙份。活動期間加入官方LINE@即送價值1,500元的gS好友大禮包，邀請饕客們一起歡慶gubami Social開業周年。