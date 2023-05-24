台南新推「最強考運」觀光路線 串連米其林必比登美食
台南市觀旅局「最強考運散策」導覽路線10梯次200名額秒殺，還吸引外縣市民眾報名參加，觀旅局表示，不少遊客依循著最強考運散策導覽路線，規畫有吃有玩的台南輕鬆小旅行，也獲得高度肯定，歡迎遊客循著最強考運路，不只增強考運，還能品嘗入選米其林指南必比登美食。
觀旅局表示，鄰近最強考運散策路線，有多家入選米其林必比登推介的美食店家，有阿星鹹粥、阿明豬心冬粉 (保安路)、 保安路米糕、八寶彬圓仔惠(國華街)、康樂街牛肉湯、落成米糕、葉家小卷米粉、一味品、吃麵吧及阿文米粿等等。來台南除了祈求考運外，也別忘了嘗嘗接地氣的美食小吃。
觀旅局表示，台南有「三步一小祠、五步一大廟」，更有「神仙首府」的美名，還有國定古蹟「府城隍廟」24司，僅距離台灣祀典武廟1公里、步行約15分鐘，廟裡除了供奉的主神城隍爺之外，還有24司爺，當中2尊「考功司」和「學政司」考神，每逢考季神尊案前，排滿一排排的祈願單，也歡迎大家來此參拜、祈求增加考運。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，今年最強考運散策導覽路線共有10梯次、總共200名額，開放線上報名即秒殺額滿，活動期間自3月11日至5月13日止，參與的民眾除了台南市民朋友外，也有來自台中、高雄等地，有高雄遊客表示，早上就來台南玩，下午參加最強考運散策導覽路線，了解主管科考神明的故事，活動結束後再安排到國華街吃美食。」
今年最強考運散策導覽路線雖已圓滿落幕，但接下來即將開始的有大學分科測驗、證照考試、國家考試陸續登場，觀旅局說，沒有參加此次散步導覽活動的民眾，也可依循著最強考運散策路線，祈求文昌神祉保佑考試順利。
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