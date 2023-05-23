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求好運！金子半之助「咖哩豬排丼」新登場 考生享優惠
隨著考季即將到來，來自日本的「金子半之助」以日本的習俗為出發點，自5月25日起推出「咖哩豬排雙饗丼」，以炸豬排為考生們帶來勝利與好運。此外新添加水蓮天婦羅的「野菜麻婆天丼」同步新登場。開賣首個月，憑學生證、准考證、面試通知，還可享主餐升級優惠，最高現省89元。
在日文中，「炸豬排」與「勝利」的發音相近，因此許多日本人都會有吃豬排祈求好運的習慣，尤其在比賽、考試之前，更是不會忘記吃豬排。金子半之助本次推出的「咖哩豬排雙饗丼」，選用腰內豬排油炸至外酥內嫩，同時還有搭配天婦羅炸物天丼，並有日式咖哩醬、濃口豬排醬、大蒜鹽、黃芥末等醬料相佐，一次就能品常到天婦羅、日式咖哩、炸豬排等3種人氣日式料理，每份389元，限於微風北車店、新光A8店、台南南紡店、林口三井店販售。
同步新登場的「野菜麻婆天丼」，除了有多款野菜天婦羅，還加入全新的「水蓮天婦羅」，蓬鬆中帶著清脆口感。另外搭配特製而成的「麻婆豆腐」，讓口感與風味充滿多層次變化。每份299元，限於林口三井店、台中港三井店、台中LaLaport店、台南三井店、高雄巨蛋店販售。
為慶祝新品上市，5月25日至6月25日期間，憑學生證或4～6月准考證、面試通知，並參與粉絲團任務，點購咖哩豬排雙饗丼或野菜麻婆天丼，升級套餐可享主餐77折優惠，最高可省89元。同時金子半之助也同時推出「咖哩豬排雙饗丼雙人套餐」，原價1,133元，優惠價999元。活動期間參與粉絲團活動，還可享雙人套餐88折優惠。
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