不用吃比薩邊了！ 必勝客「無邊脆皮比薩」限定登場
推出後就履創話題的必勝客「一公尺派對巨飽盒」，自即日起再度限時限量回歸，同時本次還新增全新口味「底特律無邊脆皮比薩」，造福不愛吃比薩邊的粉絲，僅限一公尺巨飽盒可供搭配。同時必勝客還推出加碼優惠，凡透過pk雙饗卡app訂購，即可免費加贈百事可樂1瓶，還有機會抽中同尺寸的「一公尺巨堡包」，讓人隨身帶著走。
必勝客「一公尺派對巨飽盒」自2022年首度推出。不僅有長達1公尺的誇張造型，一次還能擁有3份自選口味的方形比薩、2份紙包筆管麵／飯，還有5項人氣副食，共計10款品項。本次必勝客也針對一公尺派對巨飽盒推出限定口味「底特律無邊脆皮比薩」，乃是必勝客首度打造的無邊比薩，透過加量起司、雙層美式臘腸，以先烘烤再淋醬的方式，創造出濃郁酥脆的美式滋味。
「一公尺派對巨飽盒」自即日起重新回歸，每盒1,998元，限量1萬組。透過pk雙饗卡app訂購，可再加贈1.25L的百事可樂或原萃1瓶。另外也有機會抽中以巨飽盒為造型、同尺寸的「一公尺巨飽包」。為慶祝新品上市以及因應畢業季到來，必勝客也於5月23日在台北科技大學舉辦「必勝客最長畢業聚」，讓百名畢業生一同享受一公尺派對巨飽盒。
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