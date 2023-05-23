不用吃比薩邊了！ 必勝客「無邊脆皮比薩」限定登場

推出後就履創話題的必勝客「一公尺派對巨飽盒」，自即日起再度限時限量回歸，同時本次還新增全新口味「底特律無邊脆皮比薩」，造福不愛吃比薩邊的粉絲，僅限一公尺巨飽盒可供搭配。同時必勝客還推出加碼優惠，凡透過pk雙饗卡app訂購，即可免費加贈百事可樂1瓶，還有機會抽中同尺寸的「一公尺巨堡包」，讓人隨身帶著走。

必勝客「一公尺派對巨飽盒」自2022年首度推出。不僅有長達1公尺的誇張造型，一次還能擁有3份自選口味的方形比薩、2份紙包筆管麵／飯，還有5項人氣副食，共計10款品項。本次必勝客也針對一公尺派對巨飽盒推出限定口味「底特律無邊脆皮比薩」，乃是必勝客首度打造的無邊比薩，透過加量起司、雙層美式臘腸，以先烘烤再淋醬的方式，創造出濃郁酥脆的美式滋味。