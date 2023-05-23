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林智妍、Dara都在戴 起底「鎖釦」包本尊紅什麼？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林智妍與出自女團2NE1、現已單飛的韓星Dara（Sandara Park）不約而同戴上一顆「鎖釦」包。圖／翻攝自 ig @daraxxi、limjjy2、BALMAIN提供（合成圖）
林智妍與出自女團2NE1、現已單飛的韓星Dara（Sandara Park）不約而同戴上一顆「鎖釦」包。圖／翻攝自 ig @daraxxi、limjjy2、BALMAIN提供（合成圖）

一個經典的包款如何受到歡迎？名人明星的配戴常是推波助瀾的重要關鍵。近日便有《黑暗榮耀》中的反派女一「朴涎鎮」林智妍與出自女團2NE1、現已單飛的韓星Dara（Sandara Park）不約而同戴上一顆「鎖釦」包，雖然不是常見的主流品牌，但為什麼能受到兩人青睞？

只見智妍在ig上貼出的穿搭造型，是以一身黃色V領洋裝搭配手上的鎖釦包，包款具有強烈的輪廓線條，並搭配金色的鎖釦裝飾，十足貴氣；Dara則手拿了相同的包款、但是以白色滾邊搭配文藝復興風格的印花，搭配上銀色削肩上衣、牛仔短褲與紫色網襪，相當適合在夜店走跳，活力四射。

原來這顆「鎖釦包」出自歐美時尚品牌BALMAIN之手，全名為BLAZE，屬於BALMAIN春夏文藝復興系列之一，其中智妍手上的黑金款式是小牛皮手拿包，採用6釦夾克墊肩輪廓搭配品牌的「PB鎖釦」；而Dara手上的則為印花手拿包，白色滾邊搭配銀花，懷舊中帶有巴洛克風格，大方展現享樂主義。黑色BLAZE包很「智妍」、白色款BLAZE懷舊迷幻，你愛哪一位（味）？

Blaze經典小牛皮手拿包，74,200元。圖／BALMAIN提供
Blaze經典小牛皮手拿包，74,200元。圖／BALMAIN提供
Blaze經典Monogram手拿包，74,200元。圖／BALMAIN提供
Blaze經典Monogram手拿包，74,200元。圖／BALMAIN提供
林智妍近日在ig曬出一顆黑色手拿包，以黃色洋裝搭配，展現出大方的都會氣質。圖／翻攝自 ig @limjjy2
林智妍近日在ig曬出一顆黑色手拿包，以黃色洋裝搭配，展現出大方的都會氣質。圖／翻攝自 ig @limjjy2
出自女團2NE1、現已單飛的韓星Dara（Sandara Park），單飛後人氣更旺，現時ig擁有破千萬追蹤數。圖／翻攝自 ig @daraxxi
出自女團2NE1、現已單飛的韓星Dara（Sandara Park），單飛後人氣更旺，現時ig擁有破千萬追蹤數。圖／翻攝自 ig @daraxxi

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