林智妍、Dara都在戴 起底「鎖釦」包本尊紅什麼？

一個經典的包款如何受到歡迎？名人明星的配戴常是推波助瀾的重要關鍵。近日便有《黑暗榮耀》中的反派女一「朴涎鎮」林智妍與出自女團2NE1、現已單飛的韓星Dara（Sandara Park）不約而同戴上一顆「鎖釦」包，雖然不是常見的主流品牌，但為什麼能受到兩人青睞？

只見智妍在ig上貼出的穿搭造型，是以一身黃色V領洋裝搭配手上的鎖釦包，包款具有強烈的輪廓線條，並搭配金色的鎖釦裝飾，十足貴氣；Dara則手拿了相同的包款、但是以白色滾邊搭配文藝復興風格的印花，搭配上銀色削肩上衣、牛仔短褲與紫色網襪，相當適合在夜店走跳，活力四射。