解封夯遊日本 Uber App叫車超方便又舒適 不怕溝通不良

疫後出國旅遊大爆發，台灣人最愛的旅遊地日本，更成為大家買爆機票的首要目標。不過，對於在日本旅遊的外國觀光客來說，最常遇到的是語言問題，若在人生地不熟的地方想要快速準確地移動到目的地，更是需要靠科技的幫忙。這時候台灣民眾也相當熟悉的Uber正巧就能解決這個痛點，不用另外下載不同的App、同樣可以直接信用卡支付免現金交易，且直接可以使用原本慣用的語言介面來操作，對於旅遊新手、找路苦手、想要前往的地點搭大眾交通不方便的觀光客來說，幾乎無痛上手。

Uber觀察，從日本解封之後，在日本使用Uber App叫車的觀光客成長了6倍。Uber App可以適用於超過50種語言，讓講不同語言的乘客和駕駛都可以輸入自己熟悉本國語言，透過Uber App內建的翻譯功能進行溝通，除了觀光客可以更精準掌握行程時間，預先輸入上下車地點解決語言隔閡的問題，對日本當地較年長、不擅英文的計程車駕駛來說，也提供了非常大的幫助。

比較台、日Uber服務，乘車選擇皆非常多元，同樣都有與在地計程車車隊合作的優步小黃（Uber Taxi）、使用高級豪華轎車的尊榮優步（Uber Black），以及針對多人旅遊、接送機推出的樂聚優步，差別只在台灣的樂聚優步（6人座包含駕駛）、樂聚（正7人座接機專用）人數上比日本同類型選擇可以多1位乘客，還可新增額外停靠點方便旅伴在不同地點下車。而且，台灣Uber服務車種選擇其實還比日本多更多，像是多元計程車的菁英優步（UberX）、內含汽車安全座椅的寶寶優步、可攜帶寵物上車的毛孩優步，都可以預先指定搭乘。

有別於台灣市場，Uber於2014年進入日本市場時就以「尊榮優步」為主要乘車選項，因應差旅觀光需求，主打高檔乘車體驗，搭配的專業駕駛必須維持4.85以上的評價，且只有特定車款、6年內新車、外觀需為黑色的車子才能申請加入尊榮優步。之後2018年才開始和在地計程車合作，目前已經在日本17個主要城市營運，和超過150間計程車公司合作。日本同時也是全球最大的計程車市場之一。