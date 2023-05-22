解封夯遊日本 Uber App叫車超方便又舒適 不怕溝通不良
疫後出國旅遊大爆發，台灣人最愛的旅遊地日本，更成為大家買爆機票的首要目標。不過，對於在日本旅遊的外國觀光客來說，最常遇到的是語言問題，若在人生地不熟的地方想要快速準確地移動到目的地，更是需要靠科技的幫忙。這時候台灣民眾也相當熟悉的Uber正巧就能解決這個痛點，不用另外下載不同的App、同樣可以直接信用卡支付免現金交易，且直接可以使用原本慣用的語言介面來操作，對於旅遊新手、找路苦手、想要前往的地點搭大眾交通不方便的觀光客來說，幾乎無痛上手。
Uber觀察，從日本解封之後，在日本使用Uber App叫車的觀光客成長了6倍。Uber App可以適用於超過50種語言，讓講不同語言的乘客和駕駛都可以輸入自己熟悉本國語言，透過Uber App內建的翻譯功能進行溝通，除了觀光客可以更精準掌握行程時間，預先輸入上下車地點解決語言隔閡的問題，對日本當地較年長、不擅英文的計程車駕駛來說，也提供了非常大的幫助。
比較台、日Uber服務，乘車選擇皆非常多元，同樣都有與在地計程車車隊合作的優步小黃（Uber Taxi）、使用高級豪華轎車的尊榮優步（Uber Black），以及針對多人旅遊、接送機推出的樂聚優步，差別只在台灣的樂聚優步（6人座包含駕駛）、樂聚（正7人座接機專用）人數上比日本同類型選擇可以多1位乘客，還可新增額外停靠點方便旅伴在不同地點下車。而且，台灣Uber服務車種選擇其實還比日本多更多，像是多元計程車的菁英優步（UberX）、內含汽車安全座椅的寶寶優步、可攜帶寵物上車的毛孩優步，都可以預先指定搭乘。
有別於台灣市場，Uber於2014年進入日本市場時就以「尊榮優步」為主要乘車選項，因應差旅觀光需求，主打高檔乘車體驗，搭配的專業駕駛必須維持4.85以上的評價，且只有特定車款、6年內新車、外觀需為黑色的車子才能申請加入尊榮優步。之後2018年才開始和在地計程車合作，目前已經在日本17個主要城市營運，和超過150間計程車公司合作。日本同時也是全球最大的計程車市場之一。
實際白天時段在東京熱門旅遊區域叫車，大多在3分鐘以內就會有車抵達，尊榮優步使用的都是Toyota Alphard頂級車款，座位寬敞舒適，第三排乘客也可以直接上下車不用另外調整第二排座椅，大部份司機還會下車迎接。優步小黃（Uber Taxi）則都是使用前幾年因應東京奧運大量外國觀光客乘車需求而設計的新一代計程車專屬車款「Toyata JPN TAXI」，特色是車室高度較一般房車高出許多，後座座椅也有如豪華轎車等級的舒適度，且都採用安全的電動滑門開關，但有可能會搭到新手駕駛的車。費用上日間在東京搭計程車7公里路程（約25分鐘）車資約為2,500～3,000日圓，同樣距離尊榮優步則是大約3,300日圓左右。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言