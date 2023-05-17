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夢幻甜點成亮點！Blu Koi無菜單料理、懷石套餐換新菜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Omakase套餐「鮪魚泥海膽手捲」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「鮪魚泥海膽手捲」。記者陳睿中／攝影

主打「雙空間、雙主廚」的日本料理餐廳「Blu Koi」將於5月19日推出新一季套餐菜單。除了經典菜色與新菜的組合火花之外，也針對甜點進行視覺與互動的升級，增添用餐的完整體驗。

2021年開幕至今的「Blu Koi」，店內區分為兩個空間。外場空間主打「Omakase無菜單套餐」，內間包廂則提供「Kaiseki新懷石套餐」。新推出的Omakase菜單，規劃有15～16道式的餐點，約8成為生食料理。其中「鮪魚赤身佐芝麻菜醬」，選用台灣東港黑鮪魚的赤身部位，經熟成帶出自然酸氣，並且搭配芝麻葉製成的翠綠醬汁、半熟溫泉蛋，組合出紅綠黃的繽紛色彩，在醬汁與蛋液的點綴之下，讓黑鮪魚肉增添成熟香氣與滑潤口感。

「鯖魚棒壽司」則是先將鯖魚透過醃漬、脫水、醋漬等手法處理，藉此去除亮皮魚的腥味，並且搭配上白芝麻、紫蘇葉、薑片等佐料，最後再以半透明的白昆布包裹，除了增添整體香氣，也達到風味的平衡，入口前再包上海苔片增添口感。至於「鮪魚泥海膽手捲」選用鮪魚碎肉搭配北海道馬糞海膽，屬於經典的不敗組合。

套餐中的尾聲，「焦糖玉子燒」一改原本作法，帶來宛若布丁般的彈性軟嫩，表面並增加炙烤焦糖，帶來輕薄的脆口層次。而甜點「尋找愛麗絲的夢幻仙境」以童話中的森林場景打造，可見到摩卡咖啡捲、巧克力甘納許製成的樹枝，還有法國法芙娜64%牛奶巧克力製成的樹洞外殼。淋下新鮮柑橘醬、融破樹洞外殼後，就能迎來可愛的小驚喜。

不同於Omakase菜單，內部包廂所供應的「新懷石套餐」，規劃12道式餐點，約8成熟食。其中「松葉蟹」以自製的全麥吐司製成酥脆底座，上頭依序鋪上北海道松葉蟹肉與馬糞海膽、魚子醬，並以德島酸桔汁勾出明亮感，呈現出鮮明的海味。「鮑魚佐肝醬」將南非鮑魚以日式磯煮手法烹調，搭配上梅子風味素麵、鮟鱇魚肝豆腐，以及鮑魚肝製成的醬汁，帶來豐富的味覺組合。品嚐前還可親手灑上稻穗殼中的爆米花，兼具樂趣與口感。

「松露蠑螺壺燒」以長崎縣的蠑螺為主角，現殺壺燒後，再淋上以昆布柴魚高湯、乾香菇調製的溫汁與松露醬，上桌香氣四溢，並具有濃烈的鹹香海味。另道「日本A5和牛手工三明治」，選用油花均勻的A5日本和牛紐約客部位，厚切約1公分後，抹上自製的松露芥末蛋黃醬內，並夾入外皮酥鬆的全麥吐司中，帶來大大的滿足感。

本季的甜點「魔法の玫瑰」上桌時看似僅是普通的水果拼盤，但是食用前服務生會手持以液態氮冰凍的食用香水玫瑰花於上方，只要客人雙掌一拍，整朵玫瑰花就會在空中破碎灑落，除了浪漫之餘，也帶來華麗的視覺享受。以哈密瓜、藍莓等水果製成的水果沙拉經糖漬處理，搭配上酥脆的蜂蜜餅乾，也為餐點劃下甜蜜句點。

「Omakase無菜單套餐」每套3,980元，另有升級版方案，每套6,000元，午餐時段另提供12～13道式的方案，每人2,580元。Kaiseki新懷石套餐則是每套2,580元。

新懷石套餐的「松露蠑螺壺燒」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐的「松露蠑螺壺燒」。記者陳睿中／攝影
「魔法の玫瑰」需將急凍食用香水玫瑰花，以雙掌拍碎後品嚐。記者陳睿中／攝影
「魔法の玫瑰」需將急凍食用香水玫瑰花，以雙掌拍碎後品嚐。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐甜點「尋找愛麗絲的夢幻仙境」，內部的驚喜「小兔子」是梅子酒軟糖製成。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐甜點「尋找愛麗絲的夢幻仙境」，內部的驚喜「小兔子」是梅子酒軟糖製成。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「鯖魚棒壽司」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「鯖魚棒壽司」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「松葉蟹」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「松葉蟹」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「焦糖玉子燒」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「焦糖玉子燒」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐甜點「尋找愛麗絲的夢幻仙境」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐甜點「尋找愛麗絲的夢幻仙境」。記者陳睿中／攝影
魔法の玫瑰。記者陳睿中／攝影
魔法の玫瑰。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「日本A5和牛手工三明治」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「日本A5和牛手工三明治」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐中的「鮑魚佐肝醬」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐中的「鮑魚佐肝醬」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「鮪魚赤身佐芝麻菜醬」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「鮪魚赤身佐芝麻菜醬」。記者陳睿中／攝影

套餐 日本和牛 甜點

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