孔劉代言「本粥」終於登台！22款韓式粥品 甜鹹都有

由孔劉代言的韓國連鎖粥品「本粥Bonjuk」終於來台灣了！台灣首間門市座落於台北華山文創園區旁，並且提供鮑魚粥、牛肉香菇粥等超過20種的甜鹹粥品，讓民眾不用飛韓國，也能品嚐朝思暮想的本粥滋味。

在韓國擁有龐大事業版圖的「本粥」，被視為韓國最大的高級粥品牌，並由孔劉、林英雄擔任代言人，是許多旅客赴韓國遊玩時都會品嚐的人氣料理。即將開幕的台灣首間門市鄰近華山文創園區，提供有22款的粥品。其中包含「松露鮑魚粥」、「蔘雞鮑魚粥」、「牛肉海帶粥」、「海鮮粥」、「章魚泡菜粥」等品項，另外也有甜紅豆粥、松子粥等甜味粥品。其中蔘雞鮑魚粥為390元、牛肉香菇粥為280元，至於甜紅豆粥則為250元。