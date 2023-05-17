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孔劉代言「本粥」終於登台！22款韓式粥品 甜鹹都有

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
本粥台灣首間門市，預計於5月底開幕。圖／擷取自本粥粉絲頁
本粥台灣首間門市，預計於5月底開幕。圖／擷取自本粥粉絲頁

由孔劉代言的韓國連鎖粥品「本粥Bonjuk」終於來台灣了！台灣首間門市座落於台北華山文創園區旁，並且提供鮑魚粥、牛肉香菇粥等超過20種的甜鹹粥品，讓民眾不用飛韓國，也能品嚐朝思暮想的本粥滋味。

在韓國擁有龐大事業版圖的「本粥」，被視為韓國最大的高級粥品牌，並由孔劉、林英雄擔任代言人，是許多旅客赴韓國遊玩時都會品嚐的人氣料理。即將開幕的台灣首間門市鄰近華山文創園區，提供有22款的粥品。其中包含「松露鮑魚粥」、「蔘雞鮑魚粥」、「牛肉海帶粥」、「海鮮粥」、「章魚泡菜粥」等品項，另外也有甜紅豆粥、松子粥等甜味粥品。其中蔘雞鮑魚粥為390元、牛肉香菇粥為280元，至於甜紅豆粥則為250元。

目前本粥已經進入最後階段，預計在5月底會舉辦開幕活動，屆時喜愛韓式粥品的民眾，也將可以感受本粥帶來的溫暖。

蔘雞鮑魚粥，390元。圖／擷取自本粥官網
蔘雞鮑魚粥，390元。圖／擷取自本粥官網
本粥是韓國知名的高級粥品連鎖店。圖／擷取自本粥官網
本粥是韓國知名的高級粥品連鎖店。圖／擷取自本粥官網
章魚牛肉粥，330元。圖／擷取自本粥官網
章魚牛肉粥，330元。圖／擷取自本粥官網

香菇 文創

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