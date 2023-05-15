聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本米吃到飽、野菜自助吧！乾杯「高木和牛食堂」開幕
乾杯集團旗下的第8個品牌「高木和牛食堂」，將於5月16日正式進駐台中三井Lalaport，店內將提供和牛主餐、日本米飯無限吃、日風野菜自助吧等特色內容。為慶祝開幕，6月5日前還可享酒類飲品59元加購優惠。
目前台灣的日式家庭餐廳，菜色多以西式、義式的洋食料理為主。高木和牛食堂則是主打和牛料理，讓親子消費者能有不同的選擇。即將開幕的首間門市，以日本傳統家屋作為外觀造型，並規劃有76席座位。
店內以日本和牛作為料理主軸，推出5款和牛料理。包括有日本A5和牛大判燒肉、和牛牛排，和牛漢堡排（原味／椪醋）、和牛咖哩與和牛石鍋麻婆豆腐。除此之外，還有台灣黑豬薑汁燒、日本香川風味帶骨烤雞腿、鮭魚西京燒、蔬菜天婦羅等主餐，滿足不同客群的喜好。每套599～899元，另外還有「南瓜泥寶寶粥」，適合4個月至1.5歲寶寶食用。
除了主食，高木和牛食堂並提供「日本米飯無限吃」的服務，每季會挑選出一款日本米，包括秋田小町、越光米、北海道咲丸米、宮城一見鍾情米等不同品種，讓民眾可以無限享用。另外加價99元，就可升級「日風野菜自助吧」，提供10款沙拉、6款醬汁與4款日式煮物，有機會品嚐牛奶洋蔥絲沙拉、通心麵沙拉、炒鮮筍等內容，還有飲品、冰品無限享用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言