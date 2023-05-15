日本米吃到飽、野菜自助吧！乾杯「高木和牛食堂」開幕

乾杯集團旗下的第8個品牌「高木和牛食堂」，將於5月16日正式進駐台中三井Lalaport，店內將提供和牛主餐、日本米飯無限吃、日風野菜自助吧等特色內容。為慶祝開幕，6月5日前還可享酒類飲品59元加購優惠。

目前台灣的日式家庭餐廳，菜色多以西式、義式的洋食料理為主。高木和牛食堂則是主打和牛料理，讓親子消費者能有不同的選擇。即將開幕的首間門市，以日本傳統家屋作為外觀造型，並規劃有76席座位。

店內以日本和牛作為料理主軸，推出5款和牛料理。包括有日本A5和牛大判燒肉、和牛牛排，和牛漢堡排（原味／椪醋）、和牛咖哩與和牛石鍋麻婆豆腐。除此之外，還有台灣黑豬薑汁燒、日本香川風味帶骨烤雞腿、鮭魚西京燒、蔬菜天婦羅等主餐，滿足不同客群的喜好。每套599～899元，另外還有「南瓜泥寶寶粥」，適合4個月至1.5歲寶寶食用。