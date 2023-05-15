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缺工衝擊！一蘭拉麵「取消24小時營業」 一天休息5小時

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一蘭拉麵將取消24小時營業。記者陳睿中/攝影
一蘭拉麵將取消24小時營業。記者陳睿中/攝影

「缺工」的問題，已經是全台餐飲業近年極為重要的問題。來自日本，原本採「24小時營業」的「一蘭拉麵」即宣布，因店舖人力有限，台北本店與本館的平日時段「5:00～10:00」期間將為店舖公休時段。連帶影響想要凌晨、早上吃一蘭的粉絲。

自1960年於日本福岡創立的「一蘭拉麵」，以豚骨拉麵為招牌，並且提供一人一席的「味集中座位」，乃是日本知名的連鎖拉麵。2017年，一蘭正式登台，目前在台北信義區開設台北本店、台北本店別館，並於2022年11月開設台中朝富店。

一蘭拉麵於5月15日發布公告，表示因店舖人力有限，台灣台北本店及別館於5月16日起將調整營業時間。週一至週四，營業時間為00:00～5:00，以及10:00～23:59。週五至週日，以及連假期間，則維持24小時營業，各店舖營業時間依Google公告為準。

一蘭 拉麵 日本

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