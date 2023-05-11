獨／板橋必吃「黑金滷肉飯」掰了！「大碗公羊肉」6月即將熄燈
板橋人哭哭！位於板橋四維路上，以「羊肉湯」、「黑金滷肉飯」著稱的「大碗公當歸羊肉」，近期宣佈因租約到期，將於6月10日歇業。隨著消息出爐，也令許多粉絲感到不捨。
自2012年開業至今的大碗公，地點鄰近捷運新埔民生站，店內提供帶皮羊肉湯、羊大骨湯、羊小排湯等多種湯品，還有延伸而成的羊肉麵線、米粉、冬粉等餐點。除了羊肉料理之外，店內的「滷肉飯」肥潤中帶著鹹甜香氣且具醬色，被粉絲們譽為「板橋必吃黑金滷肉飯」，是許多饕客必點的人氣餐點，加顆滷蛋更是絕配。
大碗公在google上獲得近1,500則的評論，平均獲得4.5顆星，獲得不少民眾與在地居民喜愛。但是近期大碗公宣佈，因租約到期，將於6月10日歇業。隨著消息出爐，有粉絲表示「皮帶羊肉湯跟摟罵奔要走入歷史了嗎…這家真的好吃」、「oh！不！它的黑金滷肉飯超好吃」、「末班車趕快去吃一波」
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