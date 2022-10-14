秋冬時節的港式湯水／芥菜生鹹蛋肉片滾湯

【適合冬天：芥菜生鹹蛋肉片滾湯】

芥菜生鹹蛋肉片滾湯。圖／幸福文化出版社 提供

● 材料

a.豬小里肌肉 150g

大葉芥菜 175 g

薑片 10g

水620ml

生鹹鴨蛋2 顆

海藻細鹽 1 茶匙

（約5g，視鹹蛋鹹度情況酌量調整）

b.海藻細鹽1/2 茶匙（約2.5g，可按鹹度喜好酌量調整）

生抽醬油 1 茶匙 （5ml )

冷開水 2 桌匙 ( 30ml )

白胡椒粉1/4 茶匙（1.25g）

玉米粉2 茶匙（10g）

食用油 2 茶匙

● 使用鍋具

3 ∼ 4L 不鏽鋼湯鍋／石鍋／土鍋皆可

● 做法

1. 將大葉芥菜一片片摘下後洗淨、瀝乾，分成梗和葉，皆切成 3 ∼4cm；薑切片。

2. 敲開2 顆生曬鴨雞蛋，分開蛋黃與蛋白，並將鹹蛋白再分為3 份（做法2 使用1/3 份，做法4 使用2/3 份）。

3. 將小里肌肉切成大約厚0.2cm ∼ 0.3cm 片狀，放入碗中。接著加入材料b，即海藻細鹽、生抽醬油、冷開水、白胡椒粉，以及1/3 份的生鹹蛋白，用手抓至吃水並產生黏性，再加入玉米粉抓至看不見白粉狀後，倒入油，放入冰箱冷藏15 分鐘。

4. 取一個小湯鍋，加入薑片與620ml 的水，煮至水沸騰，先放入芥菜粗梗。待鍋內湯水再次沸騰後，一片片放入肉片、芥菜葉及鹹蛋黃，煮至肉片變色後關火，最後加入剩下的2/3 份的生鹹蛋白，攪拌均勻。

5. 由於鹹蛋本身已有鹹味，若覺得鹹味不足，最後再酌量增加少許細鹽。

● 作者介紹：包周 Bow.Chou，飲食作家、餐飲品牌形象企劃及設計師，FB粉絲團：https://www.facebook.com/nam33/。

【以上摘文選自《四季裡的港式湯水圖鑑》、作者：包周、圖文提供：幸福文化出版社】