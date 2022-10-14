快訊

涉殺馬籍女大生凶嫌醒了！1理由無法偵訊 檢警4方向調查

遭中選會踢出名單 謝和弦3點聲明曝動向：訴願不成選立委

秋冬時節的港式湯水／芥菜生鹹蛋肉片滾湯

幸福文化／ 包周（飲食作家）

【適合冬天：芥菜生鹹蛋肉片滾湯】

芥菜生鹹蛋肉片滾湯。圖／幸福文化出版社 提供
芥菜生鹹蛋肉片滾湯。圖／幸福文化出版社 提供

●　材料

a.豬小里肌肉 150g

大葉芥菜 175 g

薑片 10g

水620ml

生鹹鴨蛋2 顆

海藻細鹽 1 茶匙

（約5g，視鹹蛋鹹度情況酌量調整）

b.海藻細鹽1/2 茶匙（約2.5g，可按鹹度喜好酌量調整）

生抽醬油 1 茶匙 （5ml )

冷開水 2 桌匙 ( 30ml )

白胡椒粉1/4 茶匙（1.25g）

玉米粉2 茶匙（10g）

食用油 2 茶匙

●　使用鍋具

3 ∼ 4L 不鏽鋼湯鍋／石鍋／土鍋皆可

●　做法

1. 將大葉芥菜一片片摘下後洗淨、瀝乾，分成梗和葉，皆切成 3 ∼4cm；薑切片。

2. 敲開2 顆生曬鴨雞蛋，分開蛋黃與蛋白，並將鹹蛋白再分為3 份（做法2 使用1/3 份，做法4 使用2/3 份）。

3. 將小里肌肉切成大約厚0.2cm ∼ 0.3cm 片狀，放入碗中。接著加入材料b，即海藻細鹽、生抽醬油、冷開水、白胡椒粉，以及1/3 份的生鹹蛋白，用手抓至吃水並產生黏性，再加入玉米粉抓至看不見白粉狀後，倒入油，放入冰箱冷藏15 分鐘。

4. 取一個小湯鍋，加入薑片與620ml 的水，煮至水沸騰，先放入芥菜粗梗。待鍋內湯水再次沸騰後，一片片放入肉片、芥菜葉及鹹蛋黃，煮至肉片變色後關火，最後加入剩下的2/3 份的生鹹蛋白，攪拌均勻。

5. 由於鹹蛋本身已有鹹味，若覺得鹹味不足，最後再酌量增加少許細鹽。

●　作者介紹：包周 Bow.Chou，飲食作家、餐飲品牌形象企劃及設計師，FB粉絲團：https://www.facebook.com/nam33/

【以上摘文選自《四季裡的港式湯水圖鑑》、作者：包周、圖文提供：幸福文化出版社】

書名：《四季裡的港式湯水圖鑑》、作者：包周、圖：幸福文化出版社 提供
書名：《四季裡的港式湯水圖鑑》、作者：包周、圖：幸福文化出版社 提供

延伸閱讀

多項新藥研發助攻 生技股後市可期

影／周玉蔻、李秉穎打3劑高端變「倒楣族」 籲高端勿躲政府後

「mRNA疫苗會在全身亂竄引起器官發炎，蛋白疫苗不會」是事實嗎？

頂尖科學家協會獎名單揭曉 獎金1000萬人民幣 金額比諾貝爾還多

相關新聞

虎航頻頻取消航班惹民怨 董座將親自赴日「喬航班」

台灣虎航9月下旬以及10月兩波促銷日本機票，都吸引萬人瘋搶，但無奈日本機場人力不足，近期許多旅客都收到航班取消通知，其中...

秋冬時節的港式湯水／杏汁白肺湯

【適合秋天的煲湯：杏汁白肺湯】

秋冬時節的港式湯水／芥菜生鹹蛋肉片滾湯

【適合冬天：芥菜生鹹蛋肉片滾湯】

秋冬時節的港式湯水／章魚綠豆蓮藕排骨湯

【適合秋、冬的煲湯：章魚綠豆蓮藕排骨湯】

泰勒斯愛包買得到了！隋棠出席Valextra信義微風店開幕

義大利精品品牌Valextra今日舉辦記者會宣告正式進駐台灣，除了於微風信義帶來新品發表，並邀請到氣質女星隋棠站台，分享...

快筆記！星巴克「一夜限定」耶誕派對 眾新品同日開賣

耶誕的腳步愈來愈近了，在這個充滿歡樂的耶誕檔期前夕，星巴克將在11月1日於50家指定門市舉辦「金星專屬耶誕星光派對」，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。