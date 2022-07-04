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活用天然食材做點心／職人級！美味的蜂蜜南瓜蛋糕捲

台灣廣廈／ 朴祗賢著、余映萱譯
天然食材變身美味甜點。圖／台灣廣廈 提供
天然食材變身美味甜點。圖／台灣廣廈 提供

【作者分享】

坦白說，我個人並沒有那麼喜歡吃南瓜。

不過，用甜南瓜製作的南瓜奶油內餡和蛋糕體，兩者濃郁的香味融合在一起，真的非常好吃！

我喜歡的風格就是要在蛋糕裡加入滿滿的食材。不過，究竟要如何達成平衡，放入滿滿的食材，同時又能讓像我這般不喜歡南瓜的年輕人也毫無負擔地享用呢？我為此苦思了許久。最後得到的結論就是「在南瓜裡添加蜂蜜，製作成糖漬南瓜」。

將南瓜和蜂蜜一起熬煮，蜂蜜特有的多重風味讓南瓜的味道變得更有層次、更加豐富。還能增添營養價值，真的很棒！

這款蛋糕體的魅力在於：剛出爐時，一咬下去表面感覺脆脆的，放涼後，蛋糕會變得濕潤。這款蜂蜜南瓜蛋糕捲可以同時吃出兩種滋味！我還另外加入南瓜籽，藉此增添蛋糕的香氣，咬起來的口感也更厚實。

●　材料準備

在家也能做出職人級蜂蜜南瓜蛋糕捲。圖／台灣廣廈 提供
在家也能做出職人級蜂蜜南瓜蛋糕捲。圖／台灣廣廈 提供

直角烤盤一個（長38cm×寬28cm×高5cm）

一、糖漬南瓜

栗子南瓜 320g‧蜂蜜 70g‧肉桂粉 適量

二、南瓜蛋糕體

蛋黃 100g、砂糖 A 36g、蛋白 140g、砂糖 B 88g、低筋麵粉 70g、南瓜粉 30g、糖粉 適量、南瓜籽 適量

三、南瓜奶油

南瓜 150g、鮮奶油 230g、蜂蜜 40g

四、裝飾奶油

鮮奶油 100g、蜂蜜 10g

●　製作步驟

製作糖漬南瓜。圖／台灣廣廈 提供
製作糖漬南瓜。圖／台灣廣廈 提供

一、糖漬南瓜

１. 將栗子南瓜清洗乾淨去籽先預留在容器中備用，果肉切成約小拇指的大小，然後放進微波爐裡微波5 ∼ 10分鐘。

Tip：如果一開始就將堅硬的栗子南瓜放進鍋裡煮，要煮熟得花很多時間，南的水分也會被蒸發掉許多。建議可以先將栗子南瓜放進微波爐中微波至半熟的狀態。特別推薦當季出產的栗子南瓜，果肉厚實又美味！

2. 將加熱過的栗子南瓜、蜂蜜和肉桂粉放進鍋裡，持續加熱讓蜂蜜和南瓜的水分蒸發掉。

Tip：肉桂粉可以去除南瓜的澀味。按照個人喜好，也可以省略不加肉桂粉。

用刮刀攪拌時，儘量不要破壞南瓜的形狀。

3. 持續加熱，直到用竹籤可以輕鬆插入栗子南瓜皮為止。

Tip：假設蜂蜜都已煮乾，南瓜卻還未全熟，可以加一點糖漿進去煮，直到南瓜全熟為止。

4. 將完成的糖漬南瓜鋪在方盤裡放涼。

Tip：糖漬南瓜可以冰在冰箱冷藏一天左右，但如果是水分較多的南瓜，

建議製作成糖漬南瓜後就立刻使用。若再冷藏保存，可能會出水。

內餡放置後捲起蛋糕。圖／台灣廣廈 提供
內餡放置後捲起蛋糕。圖／台灣廣廈 提供

二、南瓜蛋糕體

5. 將蛋黃、砂糖A放進調理盆中，以攪拌機高速攪拌至顏色呈現接近白色的乳白色，麵糊滴落時有明顯的痕跡。

6. 拿出另一個調理盆。將冰過的蛋白加進去打發。

7. 打發到氣泡呈現泡沫狀時，再將1/3的砂糖B也加進調理盆裡攪拌。

8.攪拌到拿起攪拌機時，蛋白霜尾端出現「長長的角」的形狀時，就可以再將剩餘的砂糖B的一半倒進去攪拌。

9.等拿起攪拌機時，蛋白霜尾端呈現「短短的角」的挺立狀態時，再將剩餘的砂糖B全數倒入，攪拌至緊密厚實的狀態即可結束。

三、南瓜奶油與裝飾奶油

裝飾奶油。圖／台灣廣廈 提供
裝飾奶油。圖／台灣廣廈 提供

10. 步驟5的食材倒入步驟9的攪拌盆中，用刮刀攪拌三次左右，攪拌出大理石紋路。

11. 將過篩的低筋麵粉、南瓜粉放進攪拌盆中攪拌。攪拌到用刮刀將麵糊撈起時，麵糊不會滴落即可結束。

12. 烤盤紙鋪在烤盤上。將麵糊裝進擠花袋裡，再裝上805大號圓口裱花嘴。從烤盤中央開始、沿著對角線擠花。

Tip：要沿著對角線擠花，才能夠均衡地擠花、不會擠得歪七扭八。

13. 沿著烤盤的對角線擠出線條。

14.將烤盤轉方向，也在剩餘的空間都擠上麵糊。

15.將整個烤盤均勻灑上糖粉，最後再整體灑一次。

Tip：要灑上多一點糖粉，蛋糕體完成品才會比較酥脆。

16. 灑上南瓜籽。然後將麵糊放到預熱至190°C的烤箱中烤9分鐘。

Tip：不要使用烘焙過的南瓜籽。若撒上烘焙過的南瓜籽，在烤箱烤的時候可能會烤焦。有撒上南瓜粉的麵糊，烘烤時間越長，蛋糕體的顏色就會越深。

17. 將南瓜放進微波裡加熱後去皮、壓扁，然後再放進冰箱裡冷藏。

18. 將鮮奶油、蜂蜜倒進調理盆中，攪拌到狀態變得像霜淇淋一般。

Tip：推薦可以使用百花蜜或刺槐花蜜，蜂蜜的味道和香氣較適合用來製作蛋糕。尤其是百花蜜是蜜蜂在同一時期採集多種花集結而成的蜜，顏色偏深且營養豐富。

19. 將步驟17的內容物放進攪拌盆中攪拌。

Tip：若直接將南瓜加進奶油裡攪拌，奶油就會變得非常油膩。要先將南瓜放進冰箱冰過，然後再跟鮮奶油和蜂蜜一起攪拌。若過度攪拌，奶油也會變得太油，奶油的量也會變少、導致蛋糕捲的成品體積變小，請多留意喔！

20. 將鮮奶油、蜂蜜放進攪拌盆中，攪拌至柔順的狀態。

21. 持續攪拌至柔順又厚實的狀態。

22. 蛋糕體烤好後，橫放在白報紙上方。將南瓜奶油抹在蛋糕體上。

23. 使用抹刀將南瓜奶油均勻塗抹在蛋糕體上。

24. 擺上一排糖漬南瓜，並且保留一排空隙（與糖漬南瓜的間距相符）。

Tip：請另外保留一些要裝飾在蛋糕捲上方的糖漬南瓜。

25. 捲起蛋糕捲。

26. 將細齒透明花嘴裝在擠花袋上，再將裝飾奶油倒入擠花袋中。開始在蛋糕表面擠上裝飾奶油。

27. 最後放上糖漬南瓜即可完成。

●　注意重點

※用來製作糖漬南瓜的南瓜必須要夠熟成。

※蛋糕體的麵糊要鋪平，避免凹凸不平而造成部分烤焦。

※南瓜奶油內餡儘量製作得口味清淡。

【以上摘文選自 書名：《職人級蛋糕捲【技法全圖解】》、作者：朴祗賢、譯者：余映萱、出版社：台灣廣廈 提供】

書名：《職人級蛋糕捲【技法全圖解】》作者：朴祗賢、譯者：余映萱、出版社：台灣廣廈 提供
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蜂蜜 冰箱

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