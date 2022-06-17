健身吃什麼／電鍋、氣炸鍋、平底鍋 3道料理簡速上桌

【電鍋料理：蔥蒜清蒸鮭魚】

輪切鮭魚調理起來很方便。示意圖／ingimage 提供

● 食材

輪切鮭魚 1片

鹽 少許

青蔥 1根

蒜頭 1球

薑 1片

米酒 少許

● 作法

1．鮭魚兩面抹薄鹽，加入米酒去腥，放置30分鐘

2．蔥白切段、蒜頭去皮切片、薑片切絲備用

3．蔥綠切絲泡水備用

4．抹去鮭魚兩面的鹽並另外盛盤

5．將作法2的食材放在鮭魚盤內，淋上米酒並放入電鍋，外鍋一杯水，按下開關

6． 開關跳起後再悶5 ～ 8分鐘，取出後撒上蔥綠即完成

【氣炸鍋料理：低脂蒜味牛肉片】

牛肉料理以選擇油花分布少的部位為優先。示意圖／ingimage 提供

● 食材

牛菲力 2塊

蒜頭 2～ 3顆

橄欖油 少許

海鹽 少許

● 作法

1．牛菲力切片、蒜頭切片備用

2．將切片的牛肉兩面抹上橄欖油、表面撒上蒜片

3．按下肉類模式，時間到一半時翻面繼續氣炸

4．時間到後取出盛盤，旁邊放入一匙海鹽即完成

● 作者分享

這道菜可以依照個人喜好選擇喜歡的牛肉部位，但盡量以油花分布少的部位，可以挑選牛腱、里肌部位，避免牛五花、牛腩、沙朗等肉品。

【平底鍋料理：無油歐姆蛋】

蛋類料理可加入彩椒、蔬菜。示意圖／ingimage 提供

● 食材

雞蛋 2顆

鮮奶 1大匙

鹽 少許

● 作法

1． 雞蛋打散，加入鮮奶、鹽混合

2．平底鍋開小火，熱鍋後加入混合蛋液

3．將鍋子稍微傾斜，並用筷子在蛋液中畫圈

4．蛋液表面稍熟後將裡面蛋汁包起，盛盤即完成

● 作者分享：這道料理源自於我在國外參賽時的啟發，當時準備比賽，身心皆須做好準備，因此飲食上更需斤斤計較，當時住宿飯店提供現煎歐姆蛋，我請廚師不要加油，廚師很驚訝的說：「不加油怎麼行呢？」但我仍請廚師試試，果然煎得起來，且口感與一般歐姆蛋無異，從此我便會在家自行做這道料理，不僅可以攝取蛋的全營養，也能補充鈣質。若希望增加飽足感，也可加入彩椒、蔬菜等，豐富味道並攝取更多營養素。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【以上摘文選自《明星教練的超有感徒手健身計畫》、作者： 浩克爸爸Hulk（陳弘璟）、出版社：幸福文化提供】