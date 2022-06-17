健身吃什麼／電鍋、氣炸鍋、平底鍋 3道料理簡速上桌
編按：許多朋友都有定期健身，除了保持良好的運動習慣以外，如何吃得飽又吃得好，也是健身中相當重要的一環，為多位藝人量身打造健身計畫的浩克教練，分享三道料理食譜，靈活運用電鍋、氣炸鍋、平底鍋，簡單方便馬上學起來！
【電鍋料理：蔥蒜清蒸鮭魚】
● 食材
輪切鮭魚 1片
鹽 少許
青蔥 1根
蒜頭 1球
薑 1片
米酒 少許
● 作法
1．鮭魚兩面抹薄鹽，加入米酒去腥，放置30分鐘
2．蔥白切段、蒜頭去皮切片、薑片切絲備用
3．蔥綠切絲泡水備用
4．抹去鮭魚兩面的鹽並另外盛盤
5．將作法2的食材放在鮭魚盤內，淋上米酒並放入電鍋，外鍋一杯水，按下開關
6． 開關跳起後再悶5 ～ 8分鐘，取出後撒上蔥綠即完成
【氣炸鍋料理：低脂蒜味牛肉片】
● 食材
牛菲力 2塊
蒜頭 2～ 3顆
橄欖油 少許
海鹽 少許
● 作法
1．牛菲力切片、蒜頭切片備用
2．將切片的牛肉兩面抹上橄欖油、表面撒上蒜片
3．按下肉類模式，時間到一半時翻面繼續氣炸
4．時間到後取出盛盤，旁邊放入一匙海鹽即完成
● 作者分享
這道菜可以依照個人喜好選擇喜歡的牛肉部位，但盡量以油花分布少的部位，可以挑選牛腱、里肌部位，避免牛五花、牛腩、沙朗等肉品。
【平底鍋料理：無油歐姆蛋】
● 食材
雞蛋 2顆
鮮奶 1大匙
鹽 少許
● 作法
1． 雞蛋打散，加入鮮奶、鹽混合
2．平底鍋開小火，熱鍋後加入混合蛋液
3．將鍋子稍微傾斜，並用筷子在蛋液中畫圈
4．蛋液表面稍熟後將裡面蛋汁包起，盛盤即完成
● 作者分享：這道料理源自於我在國外參賽時的啟發，當時準備比賽，身心皆須做好準備，因此飲食上更需斤斤計較，當時住宿飯店提供現煎歐姆蛋，我請廚師不要加油，廚師很驚訝的說：「不加油怎麼行呢？」但我仍請廚師試試，果然煎得起來，且口感與一般歐姆蛋無異，從此我便會在家自行做這道料理，不僅可以攝取蛋的全營養，也能補充鈣質。若希望增加飽足感，也可加入彩椒、蔬菜等，豐富味道並攝取更多營養素。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【以上摘文選自《明星教練的超有感徒手健身計畫》、作者： 浩克爸爸Hulk（陳弘璟）、出版社：幸福文化提供】
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