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如何在家做出好吃的煎餅／酥脆蛋餅加強版：海鮮煎餅
編按：談到具有古早風味的煎餅，總讓人食指大動，但自己實際嘗試製作時，卻無法掌握「恰恰」的美味口感，由「麵點女王」彭秋婷老師親自傳授食譜、在家也能隨時做出超好吃煎餅喔，熱愛麵點的橘世代，快來學一波！
【今日示範：海鮮煎餅】
● 材料準備（單位：g）
● A料
高筋麵粉 160
日本太白粉100
奶粉30
鹽3
細砂糖10
雞粉5
白胡椒粉2
● B料
水 400
沙拉油 30
● 其它配料
酥漿粉40
青蔥花10
高麗菜段50
燙熟草蝦（已去殼去沙筋）、透抽段150
鹽 適量
白胡椒粉 適量
●製作步驟
1. 取麵糊200g。
2. 熟製前加入喜歡的配料拌勻。我加入的是青蔥花、高麗菜段、海鮮料總重150g（燙熟草蝦、透抽段）、鹽適量、白胡椒粉。
3. 鍋子燒熱，倒入適量沙拉油熱油。
4. 倒入一半海鮮麵糊，用勺子底部把麵糊略為壓平，攤成適當大小。
5. 中大火加熱熟製，加熱到麵糊無占黏，單面金黃，翻面。另一面也煎到金黃，兩面煎金黃熟成即可。
備註：
1.麵糊配方同「酥脆蛋餅」。
2.這一個跟配料拌勻的麵糊，可以做兩張海鮮煎餅。
3.酥脆蛋餅與海鮮煎餅可以一起製作。
【以上摘文選自《麵點女王的百變中式點心》、作者：彭秋婷、出版社：上優文化提供】
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