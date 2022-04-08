如何在家做出好吃的煎餅／酥脆蛋餅加強版：海鮮煎餅

【今日示範：海鮮煎餅】

● 材料準備（單位：g）

● A料

高筋麵粉 160

日本太白粉100

奶粉30

鹽3

細砂糖10

雞粉5

白胡椒粉2

● B料

水 400

沙拉油 30

海鮮煎餅。圖／上優文化 提供 熟製前加入喜歡的配料拌勻。圖／上優文化 提供

● 其它配料

酥漿粉40

青蔥花10

高麗菜段50

燙熟草蝦（已去殼去沙筋）、透抽段150

鹽 適量

白胡椒粉 適量

●製作步驟

1. 取麵糊200g。

2. 熟製前加入喜歡的配料拌勻。我加入的是青蔥花、高麗菜段、海鮮料總重150g（燙熟草蝦、透抽段）、鹽適量、白胡椒粉。

3. 鍋子燒熱，倒入適量沙拉油熱油。

4. 倒入一半海鮮麵糊，用勺子底部把麵糊略為壓平，攤成適當大小。

5. 中大火加熱熟製，加熱到麵糊無占黏，單面金黃，翻面。另一面也煎到金黃，兩面煎金黃熟成即可。

備註：

1.麵糊配方同「酥脆蛋餅」。

2.這一個跟配料拌勻的麵糊，可以做兩張海鮮煎餅。

3.酥脆蛋餅與海鮮煎餅可以一起製作。

【以上摘文選自《麵點女王的百變中式點心》、作者：彭秋婷、出版社：上優文化提供】