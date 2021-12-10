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高麗菜暖胃好湯／濃香篇：奶油燜高麗菜湯、高麗菜雞肉大蒜湯
● 編按：雞肉搭配加熱後的大蒜可以溫熱身體，加了奶油香料入味的蔬菜濃湯，香氣四溢更讓人食指大動，作法更是超簡單的喔，快學起來做給全家一起享用！
【高麗菜好湯食譜：濃香滋味篇】
● 奶油燜高麗菜湯
材料〔2人份〕
高麗菜 200g
紅蘿蔔 50g
洋蔥 1/6個
奶油 20g
水、牛奶 各200ml
鹽 1/4茶匙
巴西里 適量
作法
1. 高麗菜切成大塊，紅蘿蔔切成小滾刀塊，洋蔥切成薄片。
2. 在鍋子中融化奶油，加入切好的蔬菜，用中火炒一下後，轉小火蓋上蓋子燜10分鐘（中間要攪拌幾次，避免燒焦黏底）。
3. 加入材料A，等到湯變熱了之後就關火。盛入容器，撒上切碎的巴西里即可。
● 高麗菜雞肉大蒜湯
材料：2人份
高麗菜 150g
雞胸肉 100g
大蒜 1/2瓣
水 450ml
鹽 1/4茶匙
粗粒黑胡椒 適量
作法：
1. 雞肉儘量切薄備用。高麗菜切成大塊、大蒜切碎，和材料A一起放入鍋子。
2. 把鍋中的材料煮沸後，轉小火加蓋，繼續煮到高麗菜軟化。
3. 再將雞肉加入鍋中，稍微攪拌一下後，蓋上鍋蓋關火。放置3分鐘等雞肉燜熟後，盛入容器，撒上黑胡椒即可。
● 作者介紹：幸井俊高，中醫師、藥劑師。著有《漢方藥學事典》、《舌診：每天3秒，知道健康好不好》等多數作品。
【以上摘文選自《排毒．調養 天天喝好湯》、作者：幸井俊高、譯者：謝孟蓁、圖文提供：蘋果屋出版社】
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