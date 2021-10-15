貝蒂做便當／優格咖哩雞便當、辣炒鳳梨牛腱肉

最喜歡五彩繽紛的彩虹飲食組合了， 以黃色、綠色、紅色等全天然食材料理而成的便當菜色， 色香味俱全，總是能令人食指大動。

【常備便當主菜：優格咖哩雞】

主菜《優格咖哩雞 》除了擁有飽和的金黃色澤，其咖哩香氣也很入味下飯，另優格有軟化肉質的功用， 讓雞胸肉香嫩不乾柴;快將這道好看也好吃的雞肉料理， 列為便當愛菜之一吧。

● 材料：3 ∼ 4 人份

雞胸肉 300g

洋蔥 120g(中型半顆)

辣椒 10g

● 醃料

蒜泥 1/2 小匙

咖哩粉 2 小匙 匈牙利紅椒粉⋯1/2 小匙 番茄醬⋯1 大匙 優格(無糖無調味)⋯3 大匙 海鹽⋯1/4 小匙

● 調味料

油 1 大匙

海鹽 1/4 小匙

常備便當主菜：優格咖哩雞。圖／野人文化 提供

● 作法

1 .雞胸肉及洋蔥均切小塊、辣椒斜切。

2 .雞胸肉加入全部醃料，充分拌勻後置於冰箱冷藏醃 2 小時入味或醃過夜(6 小時以上)。

3 . 開始料理前 20 分鐘自冰箱取出退冰。

4 . 熱油鍋，洋蔥入鍋以中小火翻炒至軟。

5. 醃妥的雞胸肉入鍋，煎至肉面呈現熟色，蓋上鍋蓋以小火燜煮約 2 分鐘。

6. 掀開鍋蓋，以筷子測試熟度，如可輕易刺穿雞肉即為全熟。

7. 加入辣椒、海鹽，整鍋翻炒至略收汁即完成。

● 美味關鍵 醃肉時以適量的無調味優格醃漬可助肉質軟化，營造軟嫩不乾柴 的口感，另咖哩香料也因為優格足以充份包覆著雞肉進行醃漬入 味，喜愛咖哩料理的一定滿意。 市售咖哩粉選擇多樣，不同品牌的咖哩粉所烹調的風味將有所差 異，建議選用喜愛(或慣用)的咖哩粉來料理本食譜。

● 便當配菜參考 ：番茄洋蔥炒蛋、乾煎菇佐七味粉、燜煮薑味青花菜。

【常備便當主菜：辣炒鳳梨牛腱肉】

常備便當主菜：辣炒鳳梨牛腱肉。圖／野人文化 提供

辣勁十足、配色看起來很可口的《辣炒鳳梨牛腱肉》 是帶便當的好料理，好吃又好看。

不得不提一下這道美味料理的大功臣「鳳梨」。 鳳梨的酸甜將辣味層次提升至更高級，辣中帶著果香甜味， 且鳳梨的酵素亦能軟化牛腱肉，讓本來就很嫩口的牛腱肉嫩上加嫩。 鳳梨搭配著嫩腱肉一起品嚐，嫩、香、辣、甜一口就全滿足了， 喜歡香辣料理的人，一定要試試看!

辣炒鳳梨牛腱肉，也能華麗上桌。圖／野人文化 提供

● 材料：3 人份

清燉嫩牛腱肉 180g

新鮮鳳梨 100g

嫩薑 8g

辣椒 8g

● 調味料

油 1 大匙

辣豆瓣醬⋯1 大匙

清水 50ml

● 作法

1 常備清燉嫩牛腱切片、鳳梨也切片、嫩薑切絲、辣椒斜切。

2 熱油鍋，將嫩薑入鍋以中小火炒香。

3 常備清燉嫩牛腱入鍋拌炒，炒至香軟。

4 加入辣豆瓣醬，拌炒至入味及香氣四溢。

5 加入鳳梨、辣椒、清水，整鍋拌炒至略收汁即完成。

● 美味關鍵 以辣豆瓣醬、新鮮鳳梨來料理牛腱肉很適合，香中帶辣且微 甜，非常下飯。 市售辣豆瓣醬風味差異頗大，請選購喜愛或習慣的辣豆瓣醬來 料理，於拌炒的過程中試一下味道，太鹹再加少許清水、太淡 則補些辣豆瓣醬即可。

● 作者介紹：貝蒂，為幫助因過胖而健康亮起紅燈的先生瘦下來，貝蒂親自下廚為先生做便當；以簡易的料理工序，烹煮出各式瘦身美食，順利協助先生瘦身成功。時常於社群網站分享食譜及料理心得，獲得許多粉絲喜愛，FB：貝蒂做便當。

【以上摘文選自：書名：《愛妻省力便當：假日3小時放手煮，平日零負擔，省時瘦身大救星！》、作者：貝蒂做便當、出版社：野人文化】