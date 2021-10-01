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吳介甫的熱賣麵包課／在家烘培懷舊滋味：黑糖QQ麵包

采實文化 / 吳介甫
黑糖ＱＱ麵包。圖／采實文化 提供
黑糖ＱＱ麵包。圖／采實文化 提供

【吳介甫老師示範：黑糖QQ麵包

這款黑糖ＱＱ麵包，在黑糖湯種麵團當中包入特製黑糖牛奶醬，再包入和麻糬一樣軟Ｑ的粿加蕉（麻糬內餡用），多種甜蜜口感一次滿足。整形時要注意，捲起麵團的手勢力道必需均衡，才能做出漂亮的紋路。

【麵團材料】

材料（4個）

法國麵粉350g

黑糖35g

鹽4g

乾酵母4g

冰水228g

湯種35g

無鹽發酵奶油35g

包入黑糖餡步驟。圖／采實文化 提供
包入黑糖餡步驟。圖／采實文化 提供

【黑糖牛奶餡材料】

黑糖24g

奶粉36g

奶水18g

無鹽發酵奶油45g

黑糖粿加蕉30g

製成圓弧形步驟。圖／采實文化 提供
製成圓弧形步驟。圖／采實文化 提供

【製作麵團步驟】

1. 混合材料：將湯種、奶油以外的所有材料（法國麵粉、黑糖、鹽、乾酵母、冰水）放入攪拌鋼盆中，慢速拌勻。

2.加入湯種：拌勻後加入湯種，中速打至可以拉出薄膜（約6～7分筋）。

3.加入奶油：加入無鹽發酵奶油，慢速拌勻後轉中速，打至拉出的薄膜邊緣無鋸齒（約9分筋）。

4.整圓：將麵團整圓，放上烤盤稍微拍平。

5.基本發酵：放入發酵箱（溫度30度，濕度75度）發酵，也可以蓋上濕布或保鮮膜放於室溫。發酵40分鐘後，將麵團先拍成長方形，以三等份折起。重新拍平後，再繼續發酵20分鐘。

6.分割麵團：將麵團分成150g一份，滾圓後捏起麵團底部收合。

7.中間發酵：將整圓好的小麵團放上烤盤並保持距離，室溫靜置或放入發酵箱（溫度30度，濕度75度）發酵40分鐘。

【製作黑糖牛奶餡步驟】

●　攪拌混和：將黑糖牛奶餡的所有材料放入攪拌鋼盆中，拌勻備用。

【整形包餡步驟】

●　麵團桿平：將麵團稍微拉長成橢圓後，用手輕輕拍平。

●　擀平：麵團用擀麵棍擀平，用手指推成四邊形，固定麵團底部。

●　包入餡料：沿著麵團邊緣鋪上黑糖牛奶餡與黑糖粿加蕉後，將麵團底部用小刀等距劃開。

●　捲起麵團：用雙手將麵團從鋪有餡料那端輕輕捲起，捲到底後固定接縫，抓住麵團兩端彎成圓弧形。

●　最後發酵：將麵團放上烤盤，室溫靜置或放入發酵箱（溫度34~36度，濕度75度）最後發酵60分鐘。

【烘烤步驟】

●　烤前裝飾：在麵團表面撒上麵粉。

●　烘烤：烤箱預熱至上火220度，下火200度，烘烤12～16分鐘即可。

作者介紹：吳介甫，因為姐姐一句「學做麵包至少不會餓肚子」，而開啟了烘焙之路。16歲從麵包學徒做起，經過多年的嚴格訓練成為麵包師。為了自我精進，他每到一家麵包店工作，就設定用兩年的時間盡力學習，讓他累積了不同的技巧，並深知麵包店裡熱賣款式的製作要訣。現在的他以烘焙教學為主，用麵包和同學交流，往往一開課就名額秒殺。

【以上摘文選自《吳介甫的熱賣麵包課》、作者：吳介甫、出版社：采實文化提供】

書名／《吳介甫的熱賣麵包課》、作者／吳介甫、出版社／采實文化提供
書名／《吳介甫的熱賣麵包課》、作者／吳介甫、出版社／采實文化提供

麵包 法國

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