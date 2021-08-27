熱天超開胃！快速煮晚餐：辣味抄手麵、泰式酸辣涼麵
編按：天氣熱實在不想煮飯，下班忙碌時來一碗簡單的麵，輕鬆又滿足。愛吃麵食的蔡全成主廚示範，在家就能簡單快速煮出超開胃麵點。
【辣味抄手麵】
舌尖上的麻與辣完美融合，混著餛飩享用，美味可口且做法簡單，料理新手也遊刃有餘。
● 材料
細陽春麵150克、市售生餛飩60克、小白菜20克
●辣醬
醬油2大匙、辣油2大匙、白醋1大匙、柴魚粉1小匙、糖1/2小匙、蒜泥1小匙、蔥花1大匙、花椒粉少許
● 做法
1．盆中倒入辣醬的所有材料，充分拌勻，即成辣醬。
2．小白菜切適當大小後洗淨。
3．將細陽春麵、生餛飩放入滾水煮約5分鐘，撈出瀝乾水分，加入辣醬拌勻，倒入碗中。
4．將小白菜放入滾水稍微汆燙，撈出瀝乾水分，放在做法3上即成。
● tips
1．如果喜歡食用超辣口味，辣醬配方中的辣油量可以稍微增多。
2．市面上醬油種類眾多，口味各異，這道麵中的辣醬，建議可嘗試用丸莊醬油或金蘭醬油製作。
【泰式酸辣涼麵】
檸檬汁與魚露調成酸酸辣辣的醬汁，是這道涼麵美味的關鍵。
● 材料
油麵120克、小黃瓜30克、蔥20克、辣椒5克、檸檬葉5克、檸檬片5克
● 泰式酸辣醬
檸檬汁3大匙、魚露2大匙、香油少許、糖1大匙、蔥末1大匙 、 蒜末1大匙、辣椒末1大匙、香菜末1大匙
● 做法
1．小黃瓜、蔥、辣椒、檸檬葉切絲；檸檬切片。
2．盆中倒入所有的調味料，充分拌勻，即成泰式酸辣醬。
3．將油麵放入滾水汆燙約15秒鐘，立刻撈出放入冰水冰鎮約5分鐘，然後瀝乾水分。
4．將油麵放入盤中，依序放上小黃瓜絲、蔥絲、辣椒絲、檸檬葉絲和檸檬片，食用時再倒入泰式酸辣醬拌勻即成。
● tips
1．這道麵除了可以用油麵做，換成拉麵風味也不錯。
2．若買不到新鮮的檸檬葉絲，可在超市買到乾的，但口感不如新鮮的。
【以上摘文選自《簡單吃麵》、作者：蔡全成、出版社：朱雀文化 提供】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言