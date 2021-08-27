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熱天超開胃！快速煮晚餐：辣味抄手麵、泰式酸辣涼麵

朱雀文化 / 朱雀文化／蔡全成
辣味抄手麵。圖／朱雀文化 提供
辣味抄手麵。圖／朱雀文化 提供

編按：天氣熱實在不想煮飯，下班忙碌時來一碗簡單的麵，輕鬆又滿足。愛吃麵食的蔡全成主廚示範，在家就能簡單快速煮出超開胃麵點。

【辣味抄手麵】

舌尖上的麻與辣完美融合，混著餛飩享用，美味可口且做法簡單，料理新手也遊刃有餘。

● 材料

細陽春麵150克、市售生餛飩60克、小白菜20克

●辣醬

醬油2大匙、辣油2大匙、白醋1大匙、柴魚粉1小匙、糖1/2小匙、蒜泥1小匙、蔥花1大匙、花椒粉少許

● 做法

1．盆中倒入辣醬的所有材料，充分拌勻，即成辣醬。

2．小白菜切適當大小後洗淨。

3．將細陽春麵、生餛飩放入滾水煮約5分鐘，撈出瀝乾水分，加入辣醬拌勻，倒入碗中。

4．將小白菜放入滾水稍微汆燙，撈出瀝乾水分，放在做法3上即成。

● tips

1．如果喜歡食用超辣口味，辣醬配方中的辣油量可以稍微增多。

2．市面上醬油種類眾多，口味各異，這道麵中的辣醬，建議可嘗試用丸莊醬油或金蘭醬油製作。

【泰式酸辣涼麵】

檸檬汁與魚露調成酸酸辣辣的醬汁，是這道涼麵美味的關鍵。

● 材料

油麵120克、小黃瓜30克、蔥20克、辣椒5克、檸檬葉5克、檸檬片5克

● 泰式酸辣醬

檸檬汁3大匙、魚露2大匙、香油少許、糖1大匙、蔥末1大匙 、 蒜末1大匙、辣椒末1大匙、香菜末1大匙

● 做法

1．小黃瓜、蔥、辣椒、檸檬葉切絲；檸檬切片。

2．盆中倒入所有的調味料，充分拌勻，即成泰式酸辣醬。

3．將油麵放入滾水汆燙約15秒鐘，立刻撈出放入冰水冰鎮約5分鐘，然後瀝乾水分。

4．將油麵放入盤中，依序放上小黃瓜絲、蔥絲、辣椒絲、檸檬葉絲和檸檬片，食用時再倒入泰式酸辣醬拌勻即成。

● tips

1．這道麵除了可以用油麵做，換成拉麵風味也不錯。

2．若買不到新鮮的檸檬葉絲，可在超市買到乾的，但口感不如新鮮的。

【以上摘文選自《簡單吃麵》、作者：蔡全成、出版社：朱雀文化 提供】

泰式酸辣涼麵。圖／朱雀文化 提供
泰式酸辣涼麵。圖／朱雀文化 提供
書名／《簡單吃麵》、作者／蔡全成、出版社／朱雀文化 提供
書名／《簡單吃麵》、作者／蔡全成、出版社／朱雀文化 提供

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