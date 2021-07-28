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超萌百變造型波蘿／IG爆紅 日本巧手媽的繽紛波蘿麵包

采實文化 / 花田惠理子
華麗的六色楓葉與銀杏造型波蘿麵包。圖／采實文化 提供
華麗的六色楓葉與銀杏造型波蘿麵包。圖／采實文化 提供

誰說菠蘿麵包就只有單色格紋款？一位擁有超強手藝的日本媽媽花田惠理子（花田えりこ)，巧妙研發出不同形狀色彩，驚奇可愛的造型波蘿麵包，風靡日本烘焙圈、IG！

●作者分享

如何製作「造型波蘿麵包」？ 造型波蘿麵包看起來很難，做起來其實一點都不難。先將波蘿皮麵團和麵包麵團準備好，再黏上去烤一烤即可。3個步驟就能完成討人喜愛的造型波蘿麵包。

【基礎波蘿麵包皮】

● Step1 ：製作波蘿皮麵團

材料 （6個波蘿麵包份量）

無鹽奶油　50g

上白糖　25g

牛奶　1又1/2小匙

低筋麵粉　80g

色粉　1/3∼1/2小匙左右（如紅麴粉、抹茶粉⋯等）

波蘿皮麵團在烘烤麵包的前一天先做好，冰在冷凍庫裡靜置，方便使用。波蘿皮麵團在烘烤麵包的前一天先做好，冰在冷凍庫裡靜置，方便使用。色粉的用量請依個人喜好增減，調整濃淡。

● Step2： 製作麵包麵團

材料 （6個波蘿麵包份量）

高筋麵粉等粉類 140g

即發乾酵母粉 1/2小匙

上白糖 2小匙

鹽 1/3小匙

牛奶 30g

水 55g

無鹽奶油 15g

波蘿皮麵團做好後，接下來要製作麵包麵團。除了高筋麵粉之外，將10％ 的粉料改成樹薯粉、太白粉、玉米粉或是米粉等材料的話，麵包吃起來會更有彈性。如果改用20％的低筋麵粉，口感則會變得鬆軟。

● Step3 ：將波蘿皮麵團黏在麵包麵團上進行烘烤

讓step1做好的波蘿皮麵團與step2做好的麵包麵團合體。將波蘿皮麵團黏在麵包麵團上的過程中，麵包還是會持續發酵，因此雙手最好要加快速度。還沒上手之前， 可以先完成3個麵包就好，剩下的3個麵包蓋上保鮮膜冰在冷凍庫裡，延遲麵包的發酵速度之後再繼續做。這時候不妨3個、3個分開來烘烤。另外，不同機種的烤箱烤出來的麵包會有所差異，請依照每個人家裡的烤箱調整溫度及時間。

【華麗的六色楓葉與銀杏造型波蘿麵包】

● 材料

波蘿皮麵團

波蘿皮麵團與調色－色粉用量為各1/3∼1/2小匙，也可依個人喜好增減。

用天然粉類食材就能做出各色葉片。圖／采實文化 提供
用天然粉類食材就能做出各色葉片。圖／采實文化 提供
用壓模製作出波蘿皮造型。圖／采實文化 提供
用壓模製作出波蘿皮造型。圖／采實文化 提供

● 楓葉調色

．黃色（南瓜粉或南瓜片）

．橘色（辣椒萃取色素）

．紅色（紅麴粉）

● 銀杏調色

．黃色（南瓜粉或南瓜片）

．黃綠色（少量抹茶粉）

．綠色（抹茶粉）

● 作法

1.波蘿皮麵團分成6等分，分別調色。

2.麵包麵團分割成6個後滾圓。

3.波蘿皮麵團用楓葉和銀杏壓模壓出形狀後，黏在噴過水的麵包麵團上，依個人喜好撒上細砂糖。

4.以預熱至170度的烤箱烘烤17分鐘左右就完成了。

POINT 1：波蘿皮麵團用楓葉壓模壓出形狀後，冰在冷藏（冷凍）庫裡。

POINT 2：沒有銀杏壓模的話，也可將圓形壓模組合一下就能製作出來。葉片的裂縫，則是利用牛奶盒等折一折壓出形狀。

【以上摘文選自《超萌．百變造型波蘿麵包》、作者：花田惠理子（花田えりこ)、譯者：蔡麗蓉、圖文提供：采實文化出版社】

書名／《超萌．百變造型波蘿麵包》、作者／花田惠理子（花田えりこ)、譯者／蔡麗蓉、圖／采實文化 提供
書名／《超萌．百變造型波蘿麵包》、作者／花田惠理子（花田えりこ)、譯者／蔡麗蓉、圖／采實文化 提供

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