微解封後自煮生活／網友上菜：鮮蚵大腸麵線、肉桂捲
網路人氣社團的料理達人們聯手上菜，如何巧妙利用鑄鐵鍋的特性，從夜市的麵線到香甜的肉桂捲都難不倒，在家就可以輕鬆完成，作法一次公開！
【鮮蚵大腸麵線】
鍋具 24CM鍋
時間20分鐘
材 料
● 主食材
鮮蚵 300g
滷大腸頭 1-2條
紅麵線 300g
油蔥酥 適量
水 7分滿
香菜 少許
● 勾芡
太白粉 1大匙
水 3大匙
● 調味料
太白粉 適量
醬油 3大匙
烹大師 1大匙（可用柴魚片代替）
鮮味炒手 2小匙
烏醋 適量
辣油、白胡椒粉 適量
● 作法
1.鮮蚵裹上一層太白粉，滾水燙熟後撈起備用。
2.滷大腸頭切片。
3.溫鍋放油，加入大腸頭切片炒香。加入油蔥酥炒香，接著加入醬油熗鍋。
4.鍋中加入七分滿的水，等待水滾時，可先以清水洗去紅麵線鹹後瀝乾，並調出勾芡用的太白粉水。紅麵線要洗到水清後才可以下鍋煮。
5.煮滾後放入麵線，再加入烹大師、鮮味炒手調味。
6.加入燙熟的鮮蚵後芶芡即完成。
7.依個人喜好，可加入烏醋、白胡椒粉、辣油或香菜提味。
TIPS
將燙鮮蚵的水靜置沉澱後可以過濾成高湯，取代水使用。
烹大師可用柴魚片代替，另外調味料均不限品牌，可依個人喜好增減。
【肉桂捲】
鍋具：28CM淺燉鍋
時間：60分鐘
● 材料：
麵團部分
高筋麵粉 450g
乾燥酵母 5g
糖 55g
鹽 4g
雞蛋100g
牛奶200g
無鹽奶油90g
● 內餡部分
肉桂粉 20g
二號砂糖 130g
奶油 90g
● 作法
1.無鹽奶油隔水加熱至融化。
2.在攪拌缸內加入過篩後的麵粉、牛奶、酵母、糖、鹽、雞蛋，攪拌均勻後加入液態無鹽奶油，用中速攪打至麵糰成形。
3.覆蓋保鮮膜靜置40-60分鐘，至麵糰發酵成原本的2倍大。
4.將軟化奶油與肉桂粉、二號砂糖混合均勻，製成肉桂奶油餡。
5.將完成第一次發酵的麵糰，擀成約50x40cm的長方形。表面抹上肉桂奶油餡，捲成長條狀後，切成5cm厚片。
6.將捲好的肉桂捲麵糰放入淺燉鍋，發酵約45分鐘，至麵糰體積膨脹成2倍。麵糰放入鍋中時，請預留發酵膨脹的空間。
7.將烤箱預熱至190°C。第二次發酵完成後，將淺鍋直接放入烤箱烤約25-35分鐘就完成了。
TIPS 第二次發酵時可視麵糰膨脹大小，調整靜置時間。
● 作者介紹：敘事大師群：樂於在社團分享各式精彩食譜的熱心社友們。本書共有17位社友一起參與出版；我愛Staub鑄鐵鍋 ：FB人氣社團，成立至今約兩年，社員已突破4萬人。
【以上摘文選自《一口鑄鐵鍋，端出一桌菜》、作者：我愛Staub鑄鐵鍋 敘事大師群、出版社：悅知文化 提供】
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