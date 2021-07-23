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微解封後自煮生活／網友上菜：鮮蚵大腸麵線、肉桂捲

聯合報 / 悅知文化／提供
人氣很高的肉桂捲也能在家自己做。圖／悅知文化 提供
人氣很高的肉桂捲也能在家自己做。圖／悅知文化 提供

網路人氣社團的料理達人們聯手上菜，如何巧妙利用鑄鐵鍋的特性，從夜市的麵線到香甜的肉桂捲都難不倒，在家就可以輕鬆完成，作法一次公開！

【鮮蚵大腸麵線】

鍋具 24CM鍋

時間20分鐘

材 料

●　主食材

鮮蚵 300g

滷大腸頭 1-2條

紅麵線 300g

油蔥酥 適量

水 7分滿

香菜 少許

●　勾芡

太白粉 1大匙

水 3大匙

●　調味料

太白粉　適量

醬油 3大匙

烹大師 1大匙（可用柴魚片代替）

鮮味炒手 2小匙

烏醋 適量

辣油、白胡椒粉　適量

●　作法

1.鮮蚵裹上一層太白粉，滾水燙熟後撈起備用。

2.滷大腸頭切片。

3.溫鍋放油，加入大腸頭切片炒香。加入油蔥酥炒香，接著加入醬油熗鍋。

4.鍋中加入七分滿的水，等待水滾時，可先以清水洗去紅麵線鹹後瀝乾，並調出勾芡用的太白粉水。紅麵線要洗到水清後才可以下鍋煮。

5.煮滾後放入麵線，再加入烹大師、鮮味炒手調味。

6.加入燙熟的鮮蚵後芶芡即完成。

7.依個人喜好，可加入烏醋、白胡椒粉、辣油或香菜提味。

TIPS

將燙鮮蚵的水靜置沉澱後可以過濾成高湯，取代水使用。

烹大師可用柴魚片代替，另外調味料均不限品牌，可依個人喜好增減。

【肉桂捲】

鍋具：28CM淺燉鍋

時間：60分鐘

●　材料：

麵團部分

高筋麵粉　450g

乾燥酵母 　5g

糖 55g

鹽 4g

雞蛋100g

牛奶200g

無鹽奶油90g

●　內餡部分

肉桂粉 20g

二號砂糖 130g

奶油 90g

●　作法

1.無鹽奶油隔水加熱至融化。

2.在攪拌缸內加入過篩後的麵粉、牛奶、酵母、糖、鹽、雞蛋，攪拌均勻後加入液態無鹽奶油，用中速攪打至麵糰成形。

3.覆蓋保鮮膜靜置40-60分鐘，至麵糰發酵成原本的2倍大。

4.將軟化奶油與肉桂粉、二號砂糖混合均勻，製成肉桂奶油餡。

5.將完成第一次發酵的麵糰，擀成約50x40cm的長方形。表面抹上肉桂奶油餡，捲成長條狀後，切成5cm厚片。

6.將捲好的肉桂捲麵糰放入淺燉鍋，發酵約45分鐘，至麵糰體積膨脹成2倍。麵糰放入鍋中時，請預留發酵膨脹的空間。

7.將烤箱預熱至190°C。第二次發酵完成後，將淺鍋直接放入烤箱烤約25-35分鐘就完成了。

TIPS　第二次發酵時可視麵糰膨脹大小，調整靜置時間。

●　作者介紹：敘事大師群：樂於在社團分享各式精彩食譜的熱心社友們。本書共有17位社友一起參與出版；我愛Staub鑄鐵鍋 ：FB人氣社團，成立至今約兩年，社員已突破4萬人。

【以上摘文選自《一口鑄鐵鍋，端出一桌菜》、作者：我愛Staub鑄鐵鍋 敘事大師群、出版社：悅知文化 提供】

書名／《一口鑄鐵鍋，端出一桌菜》、作者／我愛Staub鑄鐵鍋 敘事大師群、出版社／悅知文化 提供】
書名／《一口鑄鐵鍋，端出一桌菜》、作者／我愛Staub鑄鐵鍋 敘事大師群、出版社／悅知文化 提供】
鮮蚵大腸麵線。圖／悅知文化 提供
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