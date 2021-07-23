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微解封後自煮生活／晚餐一鍋就搞定：微豪華 海鮮蒸鍋
編按：隨著微解封，許多人趕通勤上下班的生活再次啟動，怕忙到沒時間準備晚餐嗎？那就把材料切一切，全部放到一個鍋子裡面，美味晚餐完成！
【海鮮蒸鍋】
短時間即可完成，豪華澎湃的鍋物料理。烹煮時會釋放出許多水份，可以將剩下的湯汁拿來製作雜炊，品嚐第二次的美味。加入番茄就是西式風味；淋上麻油或是柚子醋就會變成中式、日式的風味。
簡單的食材經由小小變化，就可以享受不同的口味。
● 建議鍋具尺寸：24cm（鑄鐵鍋）
● 材料
份量：4人份
章魚 200g
干貝（生食用）8顆
帶頭帶殼蝦 4尾
白菜 1／8顆
生鮮香菇 4朵
水菜2株
烤豆腐 2塊
鹽 1／2小匙
● 作法
1. 將章魚切成一口大小。白菜則切成３cm的大小，香菇對半切，水菜切成３cm長。
2. 豆腐先垂直對半切，再分切成各2cm的厚度。鍋內鋪上白菜並撒鹽，再放入章魚、干貝、蝦子、香菇、豆腐，蓋上鍋蓋轉中火加熱。
3. 從鍋蓋的隙縫散發出水蒸氣後，轉成微火繼續加熱約3分鐘。要吃之前再加入水菜。
● 作者介紹：大橋由香老師，料理研究家，「Staub Bistro Haruhi Gohan」店主。具備專業料理人、活動講師等多重角色，每月會舉辦數次的料理課程。IG @haruhigohan
【以上摘文選自《Staub鑄鐵鍋料理全書：澎湃海鮮料理不失敗》、作者：大橋由香、譯者： Allen 、出版社：幸福文化 提供】
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