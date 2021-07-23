快訊

東京奧運開幕以「情同與共」主題展開 中華隊排第105位進場

新增1染疫死亡卻晚2個月公布？ 羅一鈞親揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微解封後自煮生活／晚餐一鍋就搞定：微豪華 海鮮蒸鍋

幸福文化 / 大橋由香
短時間可完成，豪華澎湃的海鮮蒸鍋。圖／幸福文化 提供
短時間可完成，豪華澎湃的海鮮蒸鍋。圖／幸福文化 提供

編按：隨著微解封，許多人趕通勤上下班的生活再次啟動，怕忙到沒時間準備晚餐嗎？那就把材料切一切，全部放到一個鍋子裡面，美味晚餐完成！

海鮮蒸鍋材料準備。圖／幸福文化 提供
海鮮蒸鍋材料準備。圖／幸福文化 提供

海鮮蒸鍋】

短時間即可完成，豪華澎湃的鍋物料理。烹煮時會釋放出許多水份，可以將剩下的湯汁拿來製作雜炊，品嚐第二次的美味。加入番茄就是西式風味；淋上麻油或是柚子醋就會變成中式、日式的風味。

簡單的食材經由小小變化，就可以享受不同的口味。

● 建議鍋具尺寸：24cm（鑄鐵鍋）

● 材料

份量：4人份

章魚　200g

干貝（生食用）8顆

帶頭帶殼蝦 4尾

白菜 1／8顆

生鮮香菇 4朵

水菜2株

烤豆腐 2塊

鹽 1／2小匙

● 作法

1. 將章魚切成一口大小。白菜則切成３cm的大小，香菇對半切，水菜切成３cm長。

2. 豆腐先垂直對半切，再分切成各2cm的厚度。鍋內鋪上白菜並撒鹽，再放入章魚、干貝、蝦子、香菇、豆腐，蓋上鍋蓋轉中火加熱。

3. 從鍋蓋的隙縫散發出水蒸氣後，轉成微火繼續加熱約3分鐘。要吃之前再加入水菜。

● 作者介紹：大橋由香老師，料理研究家，「Staub Bistro Haruhi Gohan」店主。具備專業料理人、活動講師等多重角色，每月會舉辦數次的料理課程。IG @haruhigohan

【以上摘文選自《Staub鑄鐵鍋料理全書：澎湃海鮮料理不失敗》、作者：大橋由香、譯者： Allen 、出版社：幸福文化 提供】

書名／《Staub鑄鐵鍋料理全書：澎湃海鮮料理不失敗》、作者：大橋由香、譯者： Allen 、出版社：幸福文化 提供
書名／《Staub鑄鐵鍋料理全書：澎湃海鮮料理不失敗》、作者：大橋由香、譯者： Allen 、出版社：幸福文化 提供

海鮮 生鮮 中火

延伸閱讀

海外旅遊有望？ 從網路聲量看話題的輿情重點

解封開放潛水等水域活動 業者、民眾歡呼

慶解封！台北新板希爾頓「買一送一」 每房2,252元起

降級解封項目多 黃珊珊：中央部分指引難執行

相關新聞

亞洲第一次！台灣之光陳漢承三度挑戰世界級賽車耐久賽

台灣最具代表性的職業車隊HubAuto Racing即將在25號遠征比利時與法國，由車隊創辦人、同時也是中華車會理事暨技...

童裝、寵物區全都有！4千坪全聯南港旗艦店7月24日開幕

籌備半年時間，眾所期待的全聯福利中心首間旗艦店將於7月24日正式亮相，位於原本南港家樂福原址，整間店分為B1、B2共兩層...

momo購物網「任天堂旗艦店」開幕！推多款電玩搶手夯貨

「宅娛樂」商機持續發酵，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂，於7月25日正式開幕momo購物網「任天堂旗艦...

微解封後自煮生活／網友上菜：鮮蚵大腸麵線、肉桂捲

網路人氣社團的料理達人們聯手上菜，如何巧妙利用鑄鐵鍋的特性，從夜市的麵線到香甜的肉桂捲都難不倒，在家就可以輕鬆完成，作法...

懶人包／疫情警戒降二級！「4大超商限時優惠」一次看

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日至8月9日全國調降為二級警戒，在全台的共同努力之下，讓嚴峻的疫情稍稍獲得控制，為了緩解...

慶解封 4折閃購！台北遠東一泊二食 客房吃烤鴨回歸

迎接期待已久的警戒降級，台北遠東香格里拉飯店特別推出住宿享美食的「香格里拉饗樂假期」，7月26日上午10點至28日下午5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。