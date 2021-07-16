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白吐司變身／酥脆噴香法式火腿起司「咬咬先生三明治」

台灣廣廈 / 李美榮著、張雅眉譯
咬咬先生三明治（法式火腿起司）。圖／台灣廣廈 提供
咬咬先生三明治（法式火腿起司）。圖／台灣廣廈 提供

想在家中做出咖啡館等級的美味三明治，使用的塗醬很重要，是畫龍點睛的秘訣！快來跟烘培達人學習法式「貝夏梅醬」的作法，搭配簡單的白吐司、火腿、起司，在家輕鬆做酥脆噴香的三明治，光看外型就讓人垂涎三尺。

【咬咬先生三明治（法式火腿起司）】

咬咬先生的法文原名「croque-monsieur」，是由「croquant」（咬、酥脆）和「monsieur」（先生）兩個單字組合而成。

據說是某位法國工人隨手將三明治放在暖爐上，意外發現起司融化後麵包被烤得酥脆誘人而得名。

製作咬咬先生時，會使用法國的代表性白醬—貝夏梅醬，貝夏梅醬像奶油濃湯一樣口味單純，適合活用於各種料理中。

● 貝夏梅醬

無鹽奶油 30g

麵粉 30g

牛奶 300g

鹽 適量

胡椒 適量

肉豆蔻 適量

● 三明治材料

吐司 2片

無鹽奶油（室溫軟化） 10g

切片火腿 1片

格呂耶爾起司 適量

● 作法

貝夏梅醬部分

1. 將奶油放入鍋子中，開中火加熱融化。

2. 放入麵粉後，用打蛋器充分拌炒。

3. 分次少量加入牛奶，並持續攪拌均勻。

4. 用鹽和胡椒調味後，再加入少量的肉豆蔻去除麵粉味。

5. 等整體變得濃稠後，將醬料裝入托盤，用保鮮膜密封起來預防硬化。冷卻後，貝夏梅醬就完成了。

三明治部分

6. 將軟化的奶油抹在吐司其中一面上，再塗上厚厚一層貝夏梅醬。

7. 撒上大量的格呂耶爾起司後，再把切片火腿放上去。

8. 蓋上另一片吐司，再次撒上滿滿的格呂耶爾起司。

9. 放入預熱至200°C的烤箱內，以200°C烘烤至表面金黃即可。

【以上摘文選自《吐司的基礎》、作者：李美榮、譯者：張雅眉、出版社：台灣廣廈 提供、整理：記者柯意如】

書名／《吐司的基礎》、作者／李美榮、譯者／張雅眉、圖文／台灣廣廈 提供
書名／《吐司的基礎》、作者／李美榮、譯者／張雅眉、圖文／台灣廣廈 提供

法國 咖啡館

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