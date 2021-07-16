曼蒂家的豐盛沙拉／夏日午餐提案：紐奧良綜合香料鮮蝦沙拉
編按：喜歡美食不能錯過！蒙特婁排隊名店「曼蒂沙拉」開幕至今邁入第17年，沃爾夫姊妹透過「曼蒂家的豐盛沙拉」一書與大家分享食譜，光看就讓人食指大動，熱天胃口差，就到廚房做碗清爽的沙拉吧！
【紐奧良綜合香料鮮蝦沙拉】
● 份量：1人份
● 作者分享
我們是在二○一七年的夏天，第一次在蒙特婁老城區分店試賣這道沙拉，之後它便再也沒有從餐廳的菜單離開過。這道沙拉具有多層次的口感，結合了萊姆、香菜、芒果、鹹香培根等食材隱隱約約的味道，把路易斯安那風情都帶到了蒙特婁。
● 材料
5隻新鮮的特大號（每公斤約16-20隻蝦）鮮蝦，去殼去腸泥
1小匙紐奧良綜合香料
2大匙橄欖油
1/2顆萊姆擠汁
2杯嫩葉菠菜
2杯綜合嫩葉生菜
2片培根，切片煎到焦脆
1/2顆偏熟的香檳芒果，切丁
1/2顆酪梨，切丁
1/2杯切對半的小番茄
1大匙撕碎的香菜
1大匙蔥花（蔥綠部分）
1/3杯香菜萊姆薑味淋醬
● 做法
1．把鮮蝦和紐奧良綜合香料放入小碗翻攪均勻。
2．將橄欖油倒入煎鍋，使用中大火加熱到散發光澤。
3．煎蝦2-3分鐘，翻面1-2次，倒入萊姆汁，離火。
4．最後在一個不鏽鋼大盆裡放入鮮蝦、菠菜、綜合嫩葉生菜、培根、芒果、酪梨、小番茄、香菜和蔥花，淋上醬汁，使用夾子翻攪均勻，即可享用。
● 沃爾夫姊妹介紹
曼蒂．沃爾夫，瑞貝卡．沃爾夫（Mandy Wolfe, Rebecca Wolfe），沃爾夫姊妹於2004年攜手創立了蒙特婁第一間沙拉吧。曼蒂設計餐廳裡所有的料理菜單，瑞貝卡則負責餐廳裝潢。開張後大受顧客歡迎，生意應接不暇，從原本一間小店面逐漸茁壯至今已邁入第17年，擁有多間分店。曼蒂仍擔任創意食物總監和主廚，瑞貝卡則負責所有分店的視覺設計及品牌行銷。Instagram： mandysalads
【書名：《曼蒂家的豐盛沙拉》、作者：曼蒂．沃爾夫，瑞貝卡．沃爾夫，梅莉迪絲．艾瑞克森、譯者：羅亞琪、出版社：潮浪文化提供、整理：記者柯意如】
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