曼蒂家的豐盛沙拉／夏日午餐提案：紐奧良綜合香料鮮蝦沙拉

編按：喜歡美食不能錯過！蒙特婁排隊名店「曼蒂沙拉」開幕至今邁入第17年，沃爾夫姊妹透過「曼蒂家的豐盛沙拉」一書與大家分享食譜，光看就讓人食指大動，熱天胃口差，就到廚房做碗清爽的沙拉吧！

【紐奧良綜合香料鮮蝦沙拉】

● 份量：1人份

● 作者分享

我們是在二○一七年的夏天，第一次在蒙特婁老城區分店試賣這道沙拉，之後它便再也沒有從餐廳的菜單離開過。這道沙拉具有多層次的口感，結合了萊姆、香菜、芒果、鹹香培根等食材隱隱約約的味道，把路易斯安那風情都帶到了蒙特婁。

● 材料

5隻新鮮的特大號（每公斤約16-20隻蝦）鮮蝦，去殼去腸泥

1小匙紐奧良綜合香料

2大匙橄欖油

1/2顆萊姆擠汁

2杯嫩葉菠菜

2杯綜合嫩葉生菜

2片培根，切片煎到焦脆

1/2顆偏熟的香檳芒果，切丁

1/2顆酪梨，切丁

1/2杯切對半的小番茄

1大匙撕碎的香菜

1大匙蔥花（蔥綠部分）

1/3杯香菜萊姆薑味淋醬

● 做法

1．把鮮蝦和紐奧良綜合香料放入小碗翻攪均勻。

2．將橄欖油倒入煎鍋，使用中大火加熱到散發光澤。

3．煎蝦2-3分鐘，翻面1-2次，倒入萊姆汁，離火。

4．最後在一個不鏽鋼大盆裡放入鮮蝦、菠菜、綜合嫩葉生菜、培根、芒果、酪梨、小番茄、香菜和蔥花，淋上醬汁，使用夾子翻攪均勻，即可享用。

● 沃爾夫姊妹介紹

曼蒂．沃爾夫，瑞貝卡．沃爾夫（Mandy Wolfe, Rebecca Wolfe），沃爾夫姊妹於2004年攜手創立了蒙特婁第一間沙拉吧。曼蒂設計餐廳裡所有的料理菜單，瑞貝卡則負責餐廳裝潢。開張後大受顧客歡迎，生意應接不暇，從原本一間小店面逐漸茁壯至今已邁入第17年，擁有多間分店。曼蒂仍擔任創意食物總監和主廚，瑞貝卡則負責所有分店的視覺設計及品牌行銷。Instagram： mandysalads