WFH廚藝爆棚必學／華麗的櫻桃奶酥棉花糖

作者分享：只要在基本款棉花糖中添加不同食材，就能變化出多種風味甜點。蛋白霜與檸檬、覆盆子、櫻桃等清爽的水果十分相配，這款棉花糖選用櫻桃泥製成糖漿，再添加櫻桃乾和奶酥，同時升級了口感與風味的層次。我也推薦在巧克力蛋糕上鋪一層櫻桃奶酥棉花糖，創造出相近於慕斯蛋糕口感，卻更加具有滋味的獨特甜點。

●水潤感棉花糖糊材料

吉利丁粉 8g

水A 40g

砂糖 120g

櫻桃泥 82g

轉化糖漿 24g

蛋白 75g

香草精 2滴

●其他食材

奶酥* 適量

食用油 適量

櫻桃乾 40g

玉米粉 適量

櫻桃 適量

砂糖 適量

糖粉 適量

●奶酥材料

低筋麵粉 90g

杏仁粉 90g

砂糖 80g

無鹽奶油（室溫軟化） 90g

香草精 2滴

●用具

正方形烤盤（19.5cmX19.5cm）、食物調理機、烤箱（預熱至170ºC）

●成品數量

約49個

【基本款：「水潤感棉花糖糊」製作方法】

「水潤感棉花糖糊」製作圖。圖／台灣廣廈 提供 將凝固的棉花糖糊移至砧板。圖／台灣廣廈 提供 棉花糖切成適合入口的大小。圖／台灣廣廈 提供

1. 在容器中放入吉利丁粉和水A拌勻，放入微波爐後分次加熱至完全溶解（每次加熱20秒，溫度不超過60°C）。

2. 在小湯鍋中加入砂糖、水B、轉化糖漿，用大火加熱至110°C，製作成糖漿。

TIP 若在打發完蛋白霜之後，要再添加蔬果泥或色素，建議加熱至125°C為宜。

3. 等待步驟2溶化的時候，在另一不鏽鋼盆中放入蛋白。

4. 在步驟3中，慢慢倒入加熱至110°C的步驟2糖漿，用電動攪拌機中低速攪拌1分30秒。

TIP 倒入糖漿至步驟3時要注意流速，太快或太急有可能把蛋白燙熟，請務必留意。

5. 打發至七分發，舉起攪拌機時蛋白霜往下流，但在表面留下明顯痕跡。

6. 同時倒入步驟1溶化的吉利丁與香草精，用電動攪拌機攪拌30秒左右。

TIP 棉花糖糊一旦低於在30°C就會開始凝固，所以在調色或放入其他食材時，要讓棉花糖糊保持在40°C以上。

7. 打至八分發，舉起攪拌機時尖端呈彎勾狀，盆內麵糊也被往上拉出一個勾時，即完成水潤感棉花糖糊。

【變化款：「櫻桃奶酥棉花糖」製作方法】

（奶酥部分）

奶酥食材漸漸成團。圖／台灣廣廈 提供 取出奶酥麵團後，放入冰箱冷藏24個小時。圖／台灣廣廈 提供 奶酥剝成碎塊後再放上烤盤。圖／台灣廣廈 提供

1. 用篩網將低筋麵粉與杏仁粉過篩。

2. 在食物調理機中，放入步驟1的食材、砂糖、室溫放軟後的無鹽奶油、香草精攪拌均勻。

3. 當食材漸漸成團，直到調理機無法再轉動時即停止。

4. 取出奶酥麵團後，放入冰箱冷藏24個小時。

5. 從冰箱中取出奶酥麵團，剝成碎塊後，再放上烤盤。

6. 將烤盤放入預熱至170°C的烤箱中，以170°C烘烤10～12分鐘，再將奶酥均勻弄碎。

（棉花糖部分）

均勻刷上砂糖。圖／台灣廣廈 提供 在棉花糖上鋪奶酥再擺上櫻桃。圖／台灣廣廈 提供 WFH自製華麗小點：櫻桃奶酥棉花糖。圖／台灣廣廈 提供

7. 用毛刷在烤盤內側均勻塗抹上薄薄一層食用油。

8. 將製作糖漿步驟中的水B換成櫻桃泥，按照「水潤感棉花糖糊」的步驟製作。

TIP 糖漿加熱時要一邊用刮刀攪動，避免鍋底沾黏。

9. 放入櫻桃乾，用刮刀拌勻。

TIP 櫻桃乾使用前，要先用熱水或蘭姆酒泡開後並拭乾水氣。

10. 將棉花糖糊倒入烤盤，並用刮刀抹平表面。

11. 將烤盤抬高約10公分，往下敲3～5次，震出棉花糖糊中的氣泡，之後放入冰箱冷藏2個小時。

12. 在砧板上均勻撒上一層玉米粉。

13. 從冰箱取出烤盤，小心將凝固的棉花糖糊移至砧板。

14. 切成適合入口的大小。

TIP 先在刀上塗抹融化奶油或食用油，可以避免切割時沾黏的情形。

15. 用毛刷在棉花糖表面均勻刷上砂糖，再撒上玉米粉。

16. 在棉花糖上鋪一層事先做好的奶酥，再擺上櫻桃。

17. 均勻撒上糖粉，完成。

【以上摘文選自《我的第一本手作造型棉花糖【全圖解】》、作者：金召祐、譯者：譚妮如、出版社：台灣廣廈 提供、整理：記者柯意如】

書名／《我的第一本手作造型棉花糖【全圖解】》、作者／金召祐、譯者／譚妮如、出版社／台灣廣廈 提供

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