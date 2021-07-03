WFH廚藝爆棚必學／華麗的櫻桃奶酥棉花糖
作者分享：只要在基本款棉花糖中添加不同食材，就能變化出多種風味甜點。蛋白霜與檸檬、覆盆子、櫻桃等清爽的水果十分相配，這款棉花糖選用櫻桃泥製成糖漿，再添加櫻桃乾和奶酥，同時升級了口感與風味的層次。我也推薦在巧克力蛋糕上鋪一層櫻桃奶酥棉花糖，創造出相近於慕斯蛋糕口感，卻更加具有滋味的獨特甜點。
●水潤感棉花糖糊材料
吉利丁粉 8g
水A 40g
砂糖 120g
櫻桃泥 82g
轉化糖漿 24g
蛋白 75g
香草精 2滴
●其他食材
奶酥* 適量
食用油 適量
櫻桃乾 40g
玉米粉 適量
櫻桃 適量
砂糖 適量
糖粉 適量
●奶酥材料
低筋麵粉 90g
杏仁粉 90g
砂糖 80g
無鹽奶油（室溫軟化） 90g
香草精 2滴
●用具
正方形烤盤（19.5cmX19.5cm）、食物調理機、烤箱（預熱至170ºC）
●成品數量
約49個
【基本款：「水潤感棉花糖糊」製作方法】
1. 在容器中放入吉利丁粉和水A拌勻，放入微波爐後分次加熱至完全溶解（每次加熱20秒，溫度不超過60°C）。
2. 在小湯鍋中加入砂糖、水B、轉化糖漿，用大火加熱至110°C，製作成糖漿。
TIP 若在打發完蛋白霜之後，要再添加蔬果泥或色素，建議加熱至125°C為宜。
3. 等待步驟2溶化的時候，在另一不鏽鋼盆中放入蛋白。
4. 在步驟3中，慢慢倒入加熱至110°C的步驟2糖漿，用電動攪拌機中低速攪拌1分30秒。
TIP 倒入糖漿至步驟3時要注意流速，太快或太急有可能把蛋白燙熟，請務必留意。
5. 打發至七分發，舉起攪拌機時蛋白霜往下流，但在表面留下明顯痕跡。
6. 同時倒入步驟1溶化的吉利丁與香草精，用電動攪拌機攪拌30秒左右。
TIP 棉花糖糊一旦低於在30°C就會開始凝固，所以在調色或放入其他食材時，要讓棉花糖糊保持在40°C以上。
7. 打至八分發，舉起攪拌機時尖端呈彎勾狀，盆內麵糊也被往上拉出一個勾時，即完成水潤感棉花糖糊。
【變化款：「櫻桃奶酥棉花糖」製作方法】
（奶酥部分）
1. 用篩網將低筋麵粉與杏仁粉過篩。
2. 在食物調理機中，放入步驟1的食材、砂糖、室溫放軟後的無鹽奶油、香草精攪拌均勻。
3. 當食材漸漸成團，直到調理機無法再轉動時即停止。
4. 取出奶酥麵團後，放入冰箱冷藏24個小時。
5. 從冰箱中取出奶酥麵團，剝成碎塊後，再放上烤盤。
6. 將烤盤放入預熱至170°C的烤箱中，以170°C烘烤10～12分鐘，再將奶酥均勻弄碎。
（棉花糖部分）
7. 用毛刷在烤盤內側均勻塗抹上薄薄一層食用油。
8. 將製作糖漿步驟中的水B換成櫻桃泥，按照「水潤感棉花糖糊」的步驟製作。
TIP 糖漿加熱時要一邊用刮刀攪動，避免鍋底沾黏。
9. 放入櫻桃乾，用刮刀拌勻。
TIP 櫻桃乾使用前，要先用熱水或蘭姆酒泡開後並拭乾水氣。
10. 將棉花糖糊倒入烤盤，並用刮刀抹平表面。
11. 將烤盤抬高約10公分，往下敲3～5次，震出棉花糖糊中的氣泡，之後放入冰箱冷藏2個小時。
12. 在砧板上均勻撒上一層玉米粉。
13. 從冰箱取出烤盤，小心將凝固的棉花糖糊移至砧板。
14. 切成適合入口的大小。
TIP 先在刀上塗抹融化奶油或食用油，可以避免切割時沾黏的情形。
15. 用毛刷在棉花糖表面均勻刷上砂糖，再撒上玉米粉。
16. 在棉花糖上鋪一層事先做好的奶酥，再擺上櫻桃。
17. 均勻撒上糖粉，完成。
【以上摘文選自《我的第一本手作造型棉花糖【全圖解】》、作者：金召祐、譯者：譚妮如、出版社：台灣廣廈 提供、整理：記者柯意如】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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