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好好在家／居家煮菜必備4神器！料理殺手也能秒當大廚

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
電烤盤可以烤牛排。圖／摘自Pelexs
電烤盤可以烤牛排。圖／摘自Pelexs

這陣子為了防疫，大家都會好好在家，減少外出的機會，但每天要吃的三餐，對於許多「料理殺手」來說，真的也是困擾，甚至可能切個菜都會切到手，或是每次調味都不對，甚至煮出黑暗料理，到底該怎麼樣煮出至少能入口的三餐呢？居家通路業者就特別推薦4大神器，讓手殘者也能簡單變大廚，煮出完美的好食物。

一、鑄鐵鍋

鑄鐵鍋能幫助手殘人煮料理。圖／摘自Pelexs
鑄鐵鍋能幫助手殘人煮料理。圖／摘自Pelexs

鑄鐵鍋是懶人料理的首選，基本上不管燉牛肉、煮火鍋、煮咖哩等，都相對容易，還可以一次吃好多餐，只要注意不要燒焦，就能容易煮出完美的料理，甚至還能拿來燙青菜，炒料理等，搭配電磁爐、瓦斯爐等都能使用，是手殘料理人的首選。

二、不沾平底鍋

一個不沾平底鍋，是料理首選。圖／摘自Pelexs
一個不沾平底鍋，是料理首選。圖／摘自Pelexs

對於煮東西的人來說，最怕就是沾鍋，入手一只不沾的平底鍋是必備的，不管是炒菜、煎魚、煎肉等，都相對萬能，如果擔心調味不準，可以先進行料理後，最後用鹽、胡椒來調味，避免自己失準，吃到不好吃的菜。

三、電烤盤

對於家中沒有瓦斯爐的人來說，電烤盤可以提供多樣化的料理，除了拿來烤肉、煎魚外，甚至也能炒菜，而且只要買好三層肉、牛排等，搭配蘑菇、杏鮑菇等，再搭配現成的韓式泡菜，在家就能自己吃韓式烤肉。

四、電鍋

電鍋對於許多學生來說，可說是最佳良伴，可以拿來蒸粽子、包子、饅頭、蒸餃等，滿足每天的早上或午餐，另外也能煮湯，或是煮各種燉飯，把雞肉、豬肉等，跟飯一起煮，最後再加上蔬菜，加碼悶一段時間，就是完美的一餐。

烤肉 火鍋 饅頭

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