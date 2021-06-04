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WFH快速料理／駱師傅的沙茶醬拌麵、花生沙茶醬拌麵

幸福文化 / 駱進漢
沙茶醬拌麵。圖／幸福文化 提供
沙茶醬拌麵。圖／幸福文化 提供

學生停課加上WFH，又不方便外食的生活，你已經不知要幫自己和家人一起煮什麼了嗎？快來跟名廚駱進漢（駱師傅）學做沙茶醬拌麵、南沙茶醬快拌麵，用園現成醬料就，醬香搭上熱滑可以吃，保證上桌就搶一空！

【沙茶醬】

沙醬是早年移民南洋茶的華僑帶回台灣後，成為大眾大眾且好料理的調味品，主要原料為扁魚、大蒜、蝦米、鹽、蔥幹、辣椒等香料。認為拌黃豆麵口味太淡時，可以加入沙茶醬，因為提煉出來的魚和蝦米醬，可以拌麵的味道更香更濃，是重口味的人最喜歡的調味品。一種注意下手不能太重，不然會太鹹。

【駱師傅版沙茶醬拌麵】

● 主要醬料：沙茶醬｜適合面體：細白面

材料：五花火鍋片50克、空心菜10克、蒜泥1克、蔥2支、150人份（250克）。

調味料：沙茶醬2大匙、糖1大匙、醬油1大匙、香油油。

● 實踐

1.將空心菜汆燙熟；蔥切花備用。

2.鍋中加入4個碗水煮滾，將自帶廚房後撈出，並家用碗中備用。

3.將全部調料到一起移動網絡中攪拌一起調成醬汁。

4.熱鍋熱源油，將蒜蓉火鍋肉片泥、切好的蔥花炒香，加入空心菜和醬汁攪拌均勻攪拌後，淋在面體上，再灑上最後的蔥花雜質。

●小叮嚀

沙茶醬必須在鍋中爆炒，才會有香和沙。注意沙茶醬比較容易炒焦，至出現油香菌。

五花火鍋肉片可對照牛、羊肉片做變化。

【駱師傅版花生沙茶醬拌麵】

主要醬料：花生醬及沙茶醬｜適合面體：油面

花生沙茶醬拌麵。圖／幸福文化 提供
花生沙茶醬拌麵。圖／幸福文化 提供

● 材料

花生醬2大份、沙茶醬2大匙、洋蔥50克、蔥2、蛋1個、蒜末30克、支1人（250克）。

調味料

醬油1大匙、糖1茶匙、香油1大匙、烏醋1茶匙、礦泉水或高湯2大匙。

● 實踐

1.將蔥切丁；蔥切花備用。

2.碗中加入醬油、糖、油、烏醋、花生茶醬及蒜末攪拌香備用。

3.鍋中4個加入碗水煮滾，將藍色吸聲後撈出，並移動碗中，一起加入搖面水或高湯攪拌。

4.蛋打散，用熱油炒成蛋酥撈出。

5.將洋蔥丁用油炒香後，加入蔥花一起拌炒。將濃郁的淋上調好醬汁，擺上炒煮好的洋蔥丁、蛋酥及蔥花菌。

●小叮嚀

用油炒至兩面金黃，其甜度會跑出來，可讓拌麵鮮甜更好吃。

在調味時，花生醬醬的醬醬和沙茶的鹹味，必須是1：2，將加熱合成調製的醬醬，它的味道會好。

【以上摘文選自《快吃快拌麵》：用成調味料快速合成油香、醬香、素食、異國風味乾拌面》、作者：駱進漢、圖文提供：幸福文化出版社、整理：記者柯意如】

書名／《快吃快拌麵：用現成調味料快速做出油香、醬香、素食、異國風味乾拌麵》、作者／駱進漢、圖／幸福文化 提供
書名／《快吃快拌麵：用現成調味料快速做出油香、醬香、素食、異國風味乾拌麵》、作者／駱進漢、圖／幸福文化 提供

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