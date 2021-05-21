WFH在家上班快速做／辣媽Shania簡易料理：巴斯克乳酪蛋糕

防疫期間不能盡情外出吃下午茶，在家也可以快速做出蛋糕，入口療癒美味，這就是甜點的魔力。運用現有的材料，又不會花上太多時間，想吃就去廚房做，最適合居家上班忙碌的你參考！

【辣媽Shania上菜：巴斯克乳酪蛋糕】

巴斯克乳酪蛋糕是近年非常流行的甜點，受歡迎的原因在於除了非常簡單好做外，外側略為焦黑的濃厚起司味，讓人嚐過一次就上癮。這個配方已成為我們家的必備甜點，分享給大家。

● 材料 （6人份）

奶油乳酪 225g

細砂糖 55g

雞蛋 90g（參考TIPS說明）

動物性鮮奶油 110g

低筋麵粉 7g

分2∼3次下鮮奶油攪拌均勻。圖／悅知文化 提供 分兩次加入雞蛋。圖／悅知文化 提供 陶鍋內鋪好烘焙紙。圖／悅知文化 提供 倒入蛋糕糊。圖／悅知文化 提供 剛出爐的時候，側邊出現裂痕是正常情形。圖／悅知文化 提供

● 作法

1. 奶油乳酪放至室溫軟化後，以電動打蛋器稍微打軟，然後放入細砂糖，一起打到滑順。

2. 分兩次加入雞蛋（無需打散），完全攪拌均勻後，才放下一顆。

3. 分2∼3次下鮮奶油，攪拌均勻。

4. 然後放入過篩的麵粉，攪拌均勻。

5. 陶鍋內鋪好烘焙紙，倒入蛋糕糊。

6. 將陶鍋放入預熱好的烤箱，以220℃烘烤15分鐘，轉210℃續烤15分鐘，可一邊觀察上色程度，決定是否拉長或縮短時間。

7. 出爐之後先不急著脫模，待放涼之後，放入塑膠袋裡面包好，再放入冰箱冷藏一個晚上後再吃，風味更佳。

● Tips

雞蛋可使用小顆雞蛋，2顆會比較接近90g。

剛出爐的時候，側邊出現裂痕是正常情形。

奶油乳酪可在一般超市購買，可直接買225g或250g包裝來使用。

● 作者介紹：郭雅芸，辣媽Shania。2009年開始經營「辣媽Shania」部落格，分享麵包機以及其他烘焙食譜，粉絲人數破28萬，至今已出版過多本暢銷書。辣媽Shania粉絲專頁