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WFH在家上班快速做／辣媽Shania簡易料理：橄欖油蒜味蝦

悅知文化 / 辣媽Shania
鍋陶鍋內放入蝦仁與佐料。圖／悅知文化 提供
鍋陶鍋內放入蝦仁與佐料。圖／悅知文化 提供

減少外出、居家上班、小朋友停課....，如何快速上菜餵飽家人的胃，成為許多人的新煩惱。知名料理部落客辣媽Shania分享，只要利用常見的陶土鍋，就能達到快煮且一鍋到底。運用現有食材，在家也能吃得超澎湃，步驟簡單跟著做即可完成喔。

蝦仁翻炒至上色。圖／悅知文化 提供
蝦仁翻炒至上色。圖／悅知文化 提供

【辣媽Shania上菜：橄欖油蒜味蝦】

這道來自西班牙的下酒菜─橄欖油蒜味蝦，將作法加以簡化成好吃又快速的方便料理，只要家中有常備的冷凍蝦仁，隨時都能端出這道好菜，搭配麵包與白酒，輕鬆度過悠閒的晚餐時光。

●　烹調時間：0.55L 直火陶板鍋 炒 3-5分鐘

●　材料 （2人份）

蒜頭　2～3瓣

橄欖油 　1大匙

大蝦仁（去殼留尾） 　10尾

鹽 1/2小匙

黑胡椒粉　適量

蔥花 1/2根

●　作法

1. 蒜頭去皮，切片備用。

2. 鍋陶鍋內放入橄欖油與蒜片，開火，炒香之後，放入蝦仁。

3. 蝦仁翻炒至上色後，若蝦仁較大，可稍微蓋上蓋子燜一下。

4. 最後，加入鹽與黑胡椒粉調味，再撒上蔥花，除了提味外，也增添整體的色澤。

●　Tips

購入的蝦仁大小皆不同，請依實際情況斟酌數量。

這道料理不宜烹調過久，蝦仁的肉質會變得過硬，不好吃。

煮完後，可直接連同鍋子一起上桌，方便又美觀。

●　作者介紹：郭雅芸，辣媽Shania。2009年開始經營「辣媽Shania」部落格，分享麵包機以及其他烘焙食譜，粉絲人數破28萬，至今已出版過多本暢銷書。辣媽Shania粉絲專頁

【以上摘文選自《辣媽Shania的簡易系美味陶土鍋料理》、作者：辣媽Shania、圖文提供：悅知文化出版社、整理：記者柯意如】

書名／《辣媽Shania的簡易系美味陶土鍋料理》、作者／辣媽Shania、圖／悅知文化出版社
書名／《辣媽Shania的簡易系美味陶土鍋料理》、作者／辣媽Shania、圖／悅知文化出版社

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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