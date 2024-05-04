轉這職業月薪達7萬？她懷疑表姊說法太浮誇 內行點頭：厲害的破10萬都有

親戚之間難免會聊到工作話題，隨後就會開始比較公司薪水、待遇和獎金等。一名女網友和表姐聊天時，對方一聽到她月薪4.8萬就喊「太少了」，還勸一個職業比較高薪，只要做2年便可月入7萬，令女網友超困惑「她唬爛我嗎」，貼文曝光後引發討論，有內行人留言「真的不唬爛」，別說7萬薪水，破10萬都有可能。

女網友在Dcard發文表示，最近和24歲的表姐聊天時，提到自己的工作是周休二日、月薪4.8萬，但表姐一聽直呼「太少了」，曾如果女網友轉行去做保險業務，兩年可以月入7萬。但女網友聽完一臉困惑，質疑表姐說法太浮誇，因此來詢問其他網友「是她唬爛我嗎」。

貼文曝光後引發討論，許多網友紛紛留言，「業務就是薪水不設限啊，別說7萬，17萬都有可能，但業績不好時吃土都有可能」、「不唬爛啊，妳做得好的話甚至能6位數，有些人的爸媽以前在保險業做，小孩後來接爸媽衣缽的，那種通常都有既定客源而且薪水很可觀」、「厲害的業務幾十萬幾百萬都有，只是真的很少，不過7萬也算很厲害了」、「是哦，雖然業務有做事才有錢，但至少不會做到天荒馬亂結果才領28k，時間上彈性自由（前提是自律），升遷制度透明化得看自己要不要，新人福利多還有證照獎勵金」。

不過，也有人提到菜鳥業務得先動用自己的人脈，周圍朋友、親戚可能感到厭煩，「不唬爛喔，但妳要注意付出的時間成本和學習時間，再加上有可能朋友會白眼妳的覺悟」、「不唬爛啊，只是會用完妳的人際關係，經過新人期，妳轉兼職，客戶又往上給了，到時候看誰月入7萬」。