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幾歲年薪沒百萬是「撿角」？殘酷數字攤開 一票人嘆：80%魯蛇一輩子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇發問，「幾歲年薪沒破百萬，會被當作撿角？」圖／Ingimage
一名網友好奇發問，「幾歲年薪沒破百萬，會被當作撿角？」圖／Ingimage

一名網友指出，現代台灣人常把「年薪破百萬」當作生涯目標，但很多人到退休年齡都無法達成，常被笑稱為魯蛇、撿角，不禁好奇詢問：「幾歲年薪沒破百等於撿角？」

原PO在PTT發文表示，考量到台灣目前物價、房價雙漲，現在許多人會將「年薪破百萬」當作一項職場目標，但每個人薪水破百萬的時間都不盡相同，甚至不少人到退休都無法達成，常被形容為魯蛇、撿角、沒出息，讓他不禁好奇「幾歲年薪沒破百等於撿角？」。

貼文一出，吸引許多網友互相取暖，「我31歲月領27k 給你參考」、「我42歲，月薪32k」、「快40歲38k路過」、「我35歲，大概年薪60萬」、「80%的人都撿角了」、「我一直都在撿角怎麼辦」、「我領26K不行嗎？只要我心靈富足，我心中就是百萬富翁了」。

其中，不少人認為30歲是分水嶺，「認真回，30歲」、「30歲，年薪破百真的不難，隨著年齡變大，薪資破百的PR也在下降」、「「30以上還在當員工都是撿角」」、「30吧，畢業5到7年還沒有100萬有點扯」、「最晚35歲不破百，大概就是魯蛇一輩子」、「認真回，我大概33歲才年薪破百，但其實百萬年薪只有自己工作養家也是勉強，很難存到錢」。

職場 薪水 薪資

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