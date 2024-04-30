員工請病假遭拒！主管逼「沒來當曠職」要她掛急診 網怒：違法了

一名女網友表示，公司排班採周排制，因為她身體不適，臨時請求更換下周上班時間，明明在班表出爐前就告知，卻遭主管拒絕，對方還稱「沒來算無故曠職」，讓她氣到不行。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，她前幾天去植牙，過程中有把牙齦切開一點，當天晚上直接痛到睡不著覺，早上起床身旁的娃娃還沾到血，於是便請假了一天。隔天雖回去上班，但她仍痛到無法說話，最後受不了趕緊再預約隔日的醫生。

原PO表示，因為班表採周排制，時逢排班最後一天，她也馬上提出休假的請求，沒想到遭到拒絕，排班者請其他同事轉告原PO：「沒辦法讓她這樣休喔，公司缺人！」十分鐘後就把正式班表發布到群組。對此原PO相當無奈，跑去向主管反映，結果得到「找人代班，不要每次班表出了之後改來改去」、「妳現在就去掛急診」等回覆。

後來她找上另名主管反映，對方也沒有答應她的請求，還表示，「在那邊哭對身體沒用幫助，趕快（去看醫生），不要延誤了！」主管更在大群組表示，「班表不做更動，照表上班，無故未到一律曠職處理！」

原PO表示，看到這些回覆，她也委屈到哭了，「我們公司愛請假的也不少，突然請假（當天）的更不用說，其實公司都不會要證明，也不會叫他們找代班，結果到我這裡變成這樣，我聽過最扯的請假理由甚至還是手機沒電」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「請病假、生理假、特休，大不了我直接翹班」、「蠻瞎的，這樣還能夠當主管喔，重點是沒照勞基法也太過分了吧？請揪團檢舉到他走投無路」、「妳應該要解釋跟醫生有預約時間，沒辦法調整，再排可能要等超過一個禮拜」。

也有人提醒，勞工請病假或請生理假，得以口頭或書面為之，雇主不得以不當程序刁難，違法者可予處罰。