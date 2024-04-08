錢多事少、手機滑整天！他做「夢幻職業」卻喊後悔：寂寞了

不少人出社會、進入企業上班一段時間後，都會希望能找一份單純、事少又錢多的工作，但這種夢幻工作真的存在嗎？日前一名男網友分享，他在上間公司奮鬥了10年後在去年遭到資遣，他因此找到一份很閒的工作，既事少又離家近，簡直夢幻。不過雖然上班很閒、可以一直滑手機，缺少人際交流卻讓他覺得相當孤單，直呼「我的人生被我過得好沒意義」。

一名男網友在Dcard發文分享，自己在上一份工作中，因為同事間的摩擦讓他過得非常痛苦，前陣子剛好遇到公司資遣潮，於是他便想，「既然與人的問題這麼多，那我要找份不用與人接觸、單純一點的工作，沒錯就是保全」。原PO透露，新工作不只離家近，每天上班還有三分之二的時間可以玩手機，讓他直呼「真的很爽」。

不過好景不常，轉換到新工作沒幾個月後，原PO坦言，他開始感到很寂寞。男網友表示，由於新工作與前一份工作相比，少了與人的交集，反而多了很多寂寞與空虛，「現在工作雖然爽，但是只有一個人，好像脫離了整個社會，整個時間好像停止了」，並直呼，人生被過得好沒意義，沒有買車、買房也沒有結婚生子，他只想輕鬆活著，沒想到卻如此空虛。

貼文發布後，不少網友點出，「人性的複雜體現，閒真的蠻好的」、「保全真的很爽，但一輩子這麼廢感覺超級浪費生命的」、「保全比較適合那種退休閒閒沒事的人吧」、「過太爽的工作，沒有成長等每個月領錢，最後會覺得在浪費生命」、「有一好就沒兩好啊」、「如果你只想輕鬆活著，勸你打消結婚生子的念頭」。

此外，網友也不吝給予建議，「進修課程，專研自己真心有興趣的領域」、「可以的話還是回歸本業吧，你的問題一直都是環境問題，所以要在本業不斷跳，找到喜歡的環境才是最適合你的」、「可以找那種不用跟同事合作、需要自己做的工作，這樣可以減少摩擦，偶爾又可以跟同事互動，不至於一個人那麼無聊」。