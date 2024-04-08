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培養員工成才能力都沒有的公司！ 職場老鳥：挖角很容易挖到爛角也不自知

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖。圖／Ingimage
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職場家花野花哪個香 野花不見得比家花香但有可能比較毒

「聽說你們家業務經理小方，被你們競爭對手B公司挖角走了。」那天跟朋友美琪餐敘時，我提起業界傳出的小道消息。

B公司的業務主管出缺，覺得公司內數十名業務同仁沒有一位成材的，所以決定向外招募，結果跟美琪同公司的小方雀屏中選。

「對啊！」美琪點點頭，接著神神秘秘地說：「妳都不知道，當小方提出辭呈，說要轉換跑道到B公司時，我們董事長跟高階主管，只差沒有放鞭炮大聲叫好。」

原來，口才一流的小方，結交朋友的功力一流，的確是當業務的料。不過，他也犯了全天下業務最容易犯的錯誤：「私相授受，中飽私囊。」甚至還鼓動其他同事。

因為小方的做法處於灰色地帶，再加上共犯網絡牽連客戶以及其他同仁，處理起來十分棘手。

正當美琪公司高層苦思如何處理這燙手山芋的時候，居然有公司把他當寶撿走了。此刻不放鞭炮更待何時！

一個公司如果老是覺得自家員工不好，認為挖角可以解決一切問題，就有可能挖到爛角。

不過，如果連培養自家員工成才的能力都沒有的公司，想必辨才、識才能力也很薄弱，很容易挖到爛角也不自知。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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